Erdoğan başvurusunu yaptı, gözler ''aday olamaz'' diyen muhalefette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için iki partinin yetkilileri Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Muhalefet partilerinin Anayasa'nın 101'inci maddesini işaret ederek YSK'ya Erdoğan'ın adaylığı için itirazda bulunması bekleniyor.

AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. Diğer yandan evraklarında eksiklikler olan adaylar için evrakları da YSK'ya getirildi.

Cumhur İttifakı dışındaki partiler, Erdoğan'ın Anayasa'ya göre üçüncü kez aday olamayacağını belirtiyorlardı. Muhalefet Erdoğan'ın adaylık başvurusundan sonra YSK'ya itiraz edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Muhalefet Anayasa'nın 101'inci maddesini işaret ediyor

Anayasa'nın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Muhalefet, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği için yeniden aday olamayacağını belirtiyor. İktidar cephesi ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine" göre 2018'de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde bir engel olmadığını iddia ediyor.

Öte yandan Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin, milletvekili listelerini ayrı ayrı yapması ve seçim işbirliğinin sadece Cumhurbaşkanı adaylığında olması bekleniyor.

YSK'dan Erdoğan'ın 3'üncü kez adaylığına ilişkin soruya yanıt

Ayrıca Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, Tarkan Yılgün isimli bir yurttaş, Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez adaylığına ilişkin bir soru yönelttiğini duyurmuştu.

Öztürk haberinde YSK Başkanvekili Ekrem Özübek'in bu soruya şu yanıtı verdiğini aktarmıştı:

"14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı hususunda bilgi talep edilmiştir. YSK'nın danışma niteliğindeki isteklere görüş verilmesine ilişkin görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27. maddesine göre tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında kabul edilmektedir."