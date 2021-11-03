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Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: ''Sakın ayvayı yeme''

Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: ''Sakın ayvayı yeme''

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez...'' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

17-25 Aralık sürecinde istifa eden, şimdilerde ise hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu belirten açıklamalarda bulunan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gündemde olduğu bugün ilginç bir paylaşıma imza attı.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme ! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez..." ifadelerini kullandı.

Bayraktar dikkat çeken paylaşımının ardından "Ey pislik fetocular ve pislik fetocuların yandaşları; Bu ülkeden size ekmek yok, benim attığım tiwiti yanlış yerlere çekmeyin." mesajını paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, hem tapeler hem teknik takip” sözlerine ilişkin “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar vermişti.

İşte Bayraktar'ın paylaşımları:

Etiketler erdoğan bayraktar ayva
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