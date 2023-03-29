Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ardından bugün de Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan yer alan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

BBP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karşıladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) genel merkezindeki ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

YENİDEN REFAH'I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI VE AK PARTİ'NİN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin seçimlere kendi listesinden girme kararını açıklamıştı.

Açıklamasında dikkati çeken bir çıkışta bulunan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "HÜDAPAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır" demişti.