Erdoğan: ''Bir saldırgan yakalandı, diğerlerini de yakalayacağız''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araçla sokağa gelen kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıyı lanetleyen Erdoğan, " Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. Saldırıda yaralanan kardeşimize şifalar diliyorum. Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Saldırıda 1 kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kendimizi ve projemizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. Bu eksiğimizi 31 Mart seçimlerinde telafi etmeye var mıyız? Hata varsa düzeltecek, sıkıntı varsa giderecek, engeller varsa mutlaka aşacağız. Biz ayıran ve ayraştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı, oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.

Bize oy versin ya da vermesin kullandığı oy ile demokrasimizin gücüne güç katan her bİr vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri var.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

Bizde CHP gibi vatandaşa "Tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz" gibi kibirli bir dil olamaz. Bizde "Oy yoksa hizmet yok" deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz.

Son seçim yenilgisinde de tüm faturayı Bay Kemal'e kestiler. Kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler. CHP'nin tarihi aynı zamanda milletin değerleriyle kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık bulmadılar.

Bunların millete ve milli iradeye saygıları yok. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatcağımıza inanıyorum. Bunlarda tek parti dönemine özlem var. Vatandaşa tepeden bakma var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri tutmak var.

Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor. CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor.

Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar.

Bugüne kadar yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. Köken, inanç, meşrep, mezhep ve hayat tarzı üzerinden insanımıza korku salarak bir şekilde siyasi kariyerlerini garanti altına aldılar. Artık millet nazarından tüm kredilerini tüketmişlerdir. CHP'nin istismar ve korku siyaseti 31 Mart'ta son bulacaktır.

AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMNASINDA SALDIRI

Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. Saldırıda yaralanan kardeşimize şifalar diliyorum. Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Saldırıda 1 kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız."

AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI

Dün geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası vefat eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diyorum.