Erdoğan deprem bölgesinde konuştu: Devletimizin bir ihtiyacı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'daki programını iptal ederek Elazığ'a geçti.

Erdoğan ilk olarak yıkılan binanın enkazı altında kalarak can veren Ayşe Civelek ile 9 yaşındaki oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenazesine katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze sonrası konuşan Erdoğan, "Az önce gerek Ayşegül hanım kardeşimiz ve sevgili yavrusu Muhammed Salih'in cenaze namazlarını kıldık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu tür afetler bizler içim imtihan. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Bunu kıyametin tefsiri olarak bilenlerdeniz. Bunu böylece yaşadık. Bu kardeşlerimiz inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Biz devlet olarak millet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Enkazları kaldırarak bir diğer taraftan da yıkımların yerine de süratle TOKİ adına adımlarımızı atıp kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Dedikodulara kulak asmayın olumsuz menfi propagandalara kulak asmayın" dedi.

"DEVLETİMİZİN BİR İHTİYACI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından incelemelerde bulunmak üzere kurtarma çalışmalarının devam ettiği Mustafa Paşa Mahallesi'ne geçti.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Deprem sonrası her iki tarafta çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün mesele şu anda çalışmaları yürüten AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma, askerimiz çalışmalarla şu ana kadar çok sayıda insanımızı enkaz altından kurtardı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Bini aşkın hastamız var yoğun bakımdakilerin sayısı çok az. Kendilerine Rabbim'den şifalar diliyorum. Enkazlardaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız aldıklar ses üzerine gidiyorlar. Ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmalar sürüyor. Sonuna kadar gayretle devam edecek. Devletimiz tüm imkanlarını kurumlarıyla beraber sürdürecek. Konuyla ilgili olarak milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum. Burada bir şeyi hatırlatmamız lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Bu fırsatlara kapı aralamayalım. Para toplama vs. Devletimizin bir ihtiyacı yok. Yardım yapılacaksa kurum belli, AFAD ile Kızılay ile yapılır. Dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Fırsat kollayıcılara fırsat vermeyelim."

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."