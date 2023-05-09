Erdoğan: Hesabınızı sandıkta sorun

Aydın mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun.'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz Aydın'ı çok seviyoruz. Efeler, yiğitler diyarı, zeybeğimizin şehri Aydın, seni yürekten selamlıyorum. Sen ki, tarihçilerin, seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Bugün bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Şehrimize kazandırdığımız eserlerin sizlere bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyle buluştuk. Aydın her zamanki gibi bugün de çok güzel. Bu Aydın isterse bu defa sandıkları bir başka patlatır. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Bu sene Ramazan ayını özellikle deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illere inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Bunun için 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü evlatlarımızın geleceği adına önemli karar vereceğiz.

Bu CHP LGBT'ci mi bu İYİ Parti LGBT'ci mi bu HDP LGBT'ci mi? Bu yavrucukları hiç saymıyorum. Belediye başkanları bunların en büyük finansörü. LGBT AK Parti'ye MHP'ye girebilir mi Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

TORUNUNU SGK'LI YAPTI

Torununu SGK'lı yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydediyor. Bunlar hırsız. Seçimde oy kullanamamak dahil her skandalın olduğu defolu bir şahsa oy verir miyiz?

Başbakan olduğum dönemde Davos'tayız, o zaman bu Bebecan yanımda. IMF'in başkanı diyor ki bize bazı şeylerde müdahale ediyor. Dedim ki sayın başkan sen paranı alıyor musun, alıyorum dedi. Sen Türkiye'yi idare edemezsin, ben başbakanım ben idare ederim. Baktım bu Bebecan'ın yanakları kızarmaya başladı. Artık IMF ile ilişkimiz kalmadı. Bu CHP ne diyor, IMF'den borç alın da biraz rahatlayalım diyor, gerek yok dedim.

Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar alacağını söyledi. Bunlar tefeci esrar eroin kaçakçısı bunlardan size hayır gelmez.

21 yıldır kimsenin özgürlüğüne hayat tarzına, giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk. Ya bu zihniyeti ya da öğretmeninden polisine, sanatçısından gazetecisine önüne gelen herkesi tehdit eden bir zihniyeti seçeceğiz.

"SELO'YU ÇIKARACAĞIZ DİYOR"

Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler. Aydın'daki Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bunların bu halini görüm de CHP'ye İP'e HDP'ye oy verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Ne diyor baybay Kemal, Selo'yu çıkaracağız diyor. Bay bay Kemal ne yerlidir ne millidir. Koalisyon günlerine dönmememiz için hepimize görev düşüyor. Pazar günü önemli bir karar vereceğiz; ya eser siyaseti ya da yıkım siyaseti.

MENDERES'İ İDAMA GÖTÜRENLER O GÜNÜN CHP'SİYDİ

Aydın'ın sadece istiklal harbinde değil demokrasi tarihimizde de önemli yeri var. Burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Merhum menderes ömrünü demokratikleşmeye adamış büyük bir devlet adamıydı. Minarelerimizde ezanı Muhammedi'ler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Milletimizin göz bebeği olan imam hatip okulları onun döneminde açıldı. Cumhurla cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onun döneminde kapandı. Menderes'in yeter söz milletindir diye yürüdüğü yolculuk 27 Mayıs darbesi ile son buldu. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?

Tek parti faşizmi temsilcilerinin yalanlarının iftiralarının hedefi olduk. Vesayetle gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık'ta milli iradeyi gasbettiler. 15 Temmuz'da canımıza kastettiler ailecek. Bay bay Kemali' de Bakırköy Belediye başkanının evine kaçırdılar.

Milletimizle aramıza giremeyenler siyaset operasyonları ile hareket ettiler. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı.

Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını iyi biliyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, Yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Huzur iklimine sahip çıkacağız. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun.

MİTİNGE 55 BİN KİŞİ KATILDI

Resmi rakamı aldım. Şu anda buradaki kişi sayısı 55 bin. CHP'nin 27 bin kişi. Akşener 5 bin, HDP ise 1.500

Aydın'a toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık. 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtası ile 1810 konutu teslim ettik. Şimdi de ilk evimle 3320 yeni konutu sizlerin hizmetine vereceğiz.

Karadeniz gazını çıkarıp ilk ay ücretsiz dedik. Bu bay bay Kemal'ın sözlerine benzemez. TCG Anadolu uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz. Akıncı'mız, İHA SİHA'mız, Kızılelma'mız dünyanın hayranlık duyduğu silahlarımız. Togg ile elektrikli araç piyasasında yerimizi aldık. Milli muharip uçağımız KAAN ile farklı seviyeye geliyoruz. Muhalefetin yok dediği gazı Filyos'taki tesisimize getirdik. Tencereler milli gazımız ile kaynayacak. Gabar'daki 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomimize kazandırıyoruz. Aile ve gençlik bankasına bunu finans olarak tahsis edecek, ev hanımlarımızı da bununla emekli edeceğiz. Bay bay Kemal'in palavraları gibi değil, kaynak.