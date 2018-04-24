Erdoğan ile Arınç'tan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la bir görüşme gerçekleştirdi. Arınç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, "Güzel olumlu bir görüşme oldu. Seçim hakkında ve partimiz hakkında konuştuk. Ben 2015'te siyasete veda ettim. Bundan sonra milletvekili olarak siyasete başlamayacağım" dedi. Erdoğan'ın, Arınç'tan sonra Davutoğlu ile de görüşeceği gelen bilgiler arasında.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam AKP kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la bir görüşme gerçekleştirdi.

ARINÇ’TAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 saati aşkın bir süre görüşen Bülent Arınç, görüşme sonrasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Görüşmeye ilişkin bilgi paylaşan Arınç, “Çok fevkalade bir şey yok. Niye bu kadar heyecanlandınız bilmiyorum. Sayın cumhurbaşkanımız bugün bizleri davet ettiler, Külliyede bir görüşme yapacaktık, buradaki çalışmalar sebebiyle bende buraya geldim. 1 saati aşkın zamandır birlikteyiz. Güzel, olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisi ile güncel konular üzerinde de partimizle ilgili konular üzerinde bir görüşme yaptık. Bazı konularda fikrimi aldım, fikrimi söyledim, bazı konularda ben kendilerine düşüncelerini rica ettim. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Umarım önümüzdeki seçimler için çok hayırlı sonuçlar olur. Kendilerine başarılar diledim” diye konuştu.

“AKTİF SİYASETE NİYETİM YOK”

AKP'den milletvekili adayı olacak mısınız? sorusuna cevap veren Arınç, “Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran'da ne 1 Kasım'da aday olmadım. Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben aktif siyasi hayatımda meclis başkanlığına kadar, başbakan yardımcılığına kadar, 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim. Bana bu konuda hiç kimse teklifte bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler. Sorunuzun cevabı, bunu hiç düşünmüyorum, bu teklif edilmiş bir konuda değil, üzerinde durulacak bir konu da değil. Aktif siyasi hatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyasi hayat dışında bu ülke yapılacak çok önemli hizmetler ve görevlerin olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“AÇIKLAMA YETKİM YOK”

Abdullah Gül'ün adaylık iddialarına ilişkin bir görüşme olduğunun sorulması üzerine Arınç, “Her konuyu görüştük. Ama bu konuda bir açıklama yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik kendi içimizde mahrem tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İYİ BİR AK PARTİLİYİM”

Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyip desteklemediğine ilişkin, “Kendilerine başarılar diledim. Ama bundan daha ötesini şöyle sorarsanız bana, ben bir AK Partiliyim, partimde memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bize rencide etse, üzse de ben AK Parti'nin bu ülkeye çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyorum ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla başka bir partiye başımı çevirmem, başka bir parti ile hiçbir olumlu kanaatimi de ortaya koymam. AK Parti'nin adayı konusunda durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti'ye ne onun genel başkanına zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim, Milli Görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz terbiye, ahlak bize davamıza hangi noktada olursa olsun sahip çıkmayı gerektir. Seçimlere çok var, bu konuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatını buluruz” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın Arınç’ın dışında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de bir görüşme gerçekleştireceği siyaset kulislerinde konuşuluyor. Görüşmelerin kaynağında ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına dair söylentilerin olduğu ifade ediliyor.