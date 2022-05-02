Erdoğan ile Biden ile ilgili dikkat çeken iddia

Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği 40 adet F-16 savaş uçağı ile ilgili dikkat çekici bir iddia Yunanistan'dan geldi.

Türkiye ile ABD arasında Rusya’dan satın alınan S-400’lerin sebep olduğu gerilim devam ederken, Ankara’nın 40 adet yeni F-16 satın alma planı ile ilgili dikkat çekici bir iddia Yunan medyasından geldi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’de yer alan haberde Türkiye’nin son dönemde Yunanistan üzerinde daha saldırgan bir tutum izlediği öne sürülürken bunun sebepleri aktarıldı.

“DİPLOMATİK YOL DEĞİL”

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD’nin Türkiye’nin 40 yeni F-16 satın alma talebinin bekletilmesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin gerçekleşmemesinden dolayı Ankara’nın baskıyı artırdığını söyledi.

Geçen ay Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya geldiği ve pozitif açıklamaların geldiği görüşmeyi hatırlatan Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, “Ankara, Washington’a bölgede varlığını hissettirmek için başka bir yol buldu ve bu diplomatik bir yol değil” dedi.

Aynı kaynak, “Erdoğan halen ABD Kongresi’nin 40 F-16 Viper ve 80 modernizasyon kitini satın almasına onay çıkmasını beklerken, Türkiye’de güçlü bir tatminsizlik var” ifadesini kullandı.

Haberde, “Diğer tarafta, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan temsilcilerin önceden açıkladığı Erdoğan ile Biden arasında Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde gerçekleşmesi beklenen görüşmenin olmaması durumu var. Bu sırada Yunanistan Başbakanı, 16 Mayıs’ta resmi olarak Beyaz Saray’a davet edildi” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla mart ayının sonunda Brüksel’de gerçekleşen NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Erdoğan ile Biden ayaküstü bir görüşme gerçekleştirmişti.

Makalede, Erdoğan’ın Biden’ın 1915 Olayları ile ilgili soykırım demesinden duyduğu rahatsızlık da aktarıldı.