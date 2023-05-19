  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti

Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almaya süpriz buluşma Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yaklaşık 1 saat sürdü. Her 2 isim de bir açıklama yapmadan Dolmabahçe'den ayrıldı.

Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağına ilişkin soruya, ''Onun isteklerine boyun eğmeyeceğim. Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim'' yanıtını vermişti.

 

 

Etiketler sinan oğan görüşme erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fuat Oktay açıkladı: Nakit avans kısıtlamasının perde arkası
Müge Anlı hamile mi ?
Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta bir zam daha geldi
İkinci elde zirvenin sahibi değişmedi: İşte en çok satan markalar
Meclis Başkanı Şentop'tan Atatürk'süz 19 Mayıs kutlaması
AK Parti'den Sinan Oğan için dikkat çeken çıkış
Bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: 10 bin TL zammı reddeden kiracısını bıçakladı!
Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor
Kuraklık kapımızda! Uzmanlardan ''El Nino'' uyarısı