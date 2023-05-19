Erdoğan ile Sinan Oğan'ın sürpriz toplantısı sessiz sedasız bitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almaya süpriz buluşma Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yaklaşık 1 saat sürdü. Her 2 isim de bir açıklama yapmadan Dolmabahçe'den ayrıldı. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olup olmayacağına ilişkin soruya, ''Onun isteklerine boyun eğmeyeceğim. Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim'' yanıtını vermişti.