Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti. Vilnuas'a iner inmez sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açması halinde İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti. Vilnuas'a iner inmez sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için şartı açıkladı. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

DÜNYA BASINI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ SON DAKİKA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi resti dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yabancı basın kuruluşları gelişmeyi son dakika olarak geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını New York Times, "Erdoğan, İsveç'in NATO Hedefini desteklemeden önce AB'nin Türkiye'nin 'yolunu açması' gerektiğini söyledi" başlığı ile haberi geçti. Haberde, "Türk cumhurbaşkanının şaşırtıcı yeni talebi, yüksek profilli bir zirveden bir gün önce askeri ittifaktaki diğer liderleri hüsrana uğratacaktı." denildi.

"AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜ AÇILIRSA İSVEÇ NATO'YA GİREBİLİR"

Alman Der Spiegel haberi anında manşetine taşıdı. Dergi, "Erdoğan: Türkiye'nin AB'ye girmesinin önü açılırsa İsveç NATO'ya girebilir" başlığını attı. Spiegel, Erdoğan'ın her iki durumu bir araya getirmeyi istediğini yazdı.

"YENİ BİR BELİRSİZLİK"

AP haber ajansı ise, Erdoğan, "Avrupalıların Türkiye'nin AB üyeliğine 'yol açması' halinde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi" başlığı ile haberi abonelerine servis etti. Haberde, "Erdoğan'ın Litvanya'nın başkentindeki bir NATO zirvesine gitmeden önce yaptığı sürpriz açıklama, İsveç'in ittifakın 32. üyesi olma hedefine yeni bir belirsizlik ekledi." ifadeleri yer alırken, İsveç'in Madrid'de verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğinin bir kez daha hatırlatıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı kaydedildi. Öte yandan Erdoğan'ın sözlerinin ardından NATO'dan gelen desteğe de haberde yer verildi.

"AVRUPA, NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YE MUHTAÇ"

Reuters da Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 2005 yılından beri donduğunu yazdı. Reuters'ın haberinde Avrupa'nın NATO müttefiki Türkiye'ye muhtaç olduğu vurgulanırken, Erdoğan'ın "Türkiye'yi 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği kapısında bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Önce gelin Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın, sonra Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in de önünü açacağız." sözleri manşete taşındı.

"ERDOĞAN'IN RESTİ ZİRVEDEN HEMEN ÖNCE GELDİ"

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinin NATO zirvesinden hemen önce geldiğini yazdı. Şimdi tüm gözlerin Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Erdoğan'ın görüşmesine çevrildiği ifade edildi.

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TÜRKİYE'NİN AB'YE KABULÜNE BAĞLI"

Financial Times, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı ifade edilirken "Türkiye'yi 50 yılı aşkın süredir AB kapısında bekletenlere sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açacağız." sözlerine dikkat çekildi.