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  4. 24 Ocak 2018 23:16

Erdoğan Katar emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan Katar emiri Al Sani ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Katar Emiri Şeyh Temim, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin yanında yer aldıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye’nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda insani boyuta da önem verildiğinden bahisle, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Katar Emiri Şeyh Temim’de, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin yanında yer aldıklarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını görüşme vesilesiyle tekrar teyit ettiler.

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