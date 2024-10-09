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Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, siyasette normalleşme süreciyle ilgili soruyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a cevaplattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a "Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?" sorusu iletildi.

"RÜYA NE DİYORSUN?"

Erdoğan, bu soruyu kendisi yanıtlamak yerine bir muhabire iletti. Cumhurbaşkanı "Rüya ne diyorsun?" dedi.

Erdoğan'ın soruyu ilettiği A Haber muhabiri Rüya Akkuş ise "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı. 

"RÜYA VERDİ CEVABI"

Erdoğan, "Cevabı verdi" dedi. Ardından muhabir soruyu bir kez daha iletti. Erdoğan bu kez de "Rüya cevabı verdi" diye konuştu.  

OJE DİYALOĞU OLAY OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de muhabir Rüya Akkuş'a esprili bir dille takılmıştı. Rüya Akkuş'un ojelerini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek "Bu nedir Ömer ojeleri mojeleri bir acayip görüyor musun ? Ne yapacağım ben şimdi ? Ben mi rüyadayım ? Basın sözcüsü olarak bir değerlendir" demişti. 

Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''Politika

 

Etiketler rüya akkuş muhabir recep tayyip erdoğan
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