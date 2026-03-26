  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  Erdoğan: Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek

Güncelleme:

Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Partimizi veya ittifakımıza oy versin veya vermesin milletimiz bu fırtınalı dönemde kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor," iyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor" diyorlar. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mart Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. 

Geçen hafta İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Sizlerle birlikte tüm teşkilatımızın bayramını tebrik ediyorum. 

Allah'a hamdolsun teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi. 81 vilayetimizin 4 bir yanında rahmet ve bereket mevsiminin manevi atmosferini milletimizle birlikte yaşadık. 

Kurduğumuz bir milyonu aşkın gönül soframızda aynı pideyi bölüştük. Dayanışmamızı pekiştirdik. İlk evim ilk iftarım programlarımızla depremzede kardeşlerimizin misafiri oldu.

AK Parti, kökü mazide gözü atide olan bu hareket evvel emirde bir vefa hareketedir. Çeyrek asırlık yolculuğumuzda biz daima bunu yaptık. Ağır başlılık vakar ve olgunluk ile özgüveni ve coşkuyu aynı potada erittik. 

Bu davaya omuz vermiş bu harekete katkı sunmuş her bir yol arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Partimizin emektarlarıyla düzenlediğimiz vefa iftarları vesilesiyle hasret giderdik. 

Üniversitelerimizde gerçekleştirdiğimiz kampüs iftarlarıyla 500 bin gencimizle Ramazan sevincini yaşadık. 

AK Parti olarak komşumuz Suriye'yi de unutmadık. 250 bin Suriyeli kardeşimizin iftar açmalarına vesile olduk. 

Ramazan-ı Şerif'te Avrupa başta olmak üzere gurbeti sılaya çeviren vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. 

Her birinizi sizlerin nezdinde tüm teşkilatımızı Ramazan-ı şerifte zirveye çıkardığınız gayretleriniz için can-ı gönülden tebrik ediyorum.

İsrail'in kışkırtmalarıyla 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en meşakkatli günlerini yaşıyor. Gözünü kin bürümüş soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir felakete sürüklüyor.

Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler birim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sırlarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır. Evlat acısıyla yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir. 

Bakın buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tebriz'de dökülen göz yaşlarının bölgemizdeki diğer kardeş şehirlerde dökülenlerden ne farkı var. Adımızın Ali olmasının Mürteza olmasının Ömer olmasının Ayşe Zeynep hasan Hüseyin olmasının ne farkı var? 

İster İran'da ister Körfez de olsun vurulan biz değil miyiz? Füzeler ve drone'lar tarafından tahrip edilen alt yapı tesisleri kardeşlerimizin kaynakları değil mi? Saldırganların nazarında Şii ya da Sünni olmamızın Türk Kürt Arap ya da Farisi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz kökenlerimiz farklı olsa da soruyorum bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız. 

Türkiye ve Türk Milleti olarak iyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız. Bölgemizde kan gövdeyi götürürken bin yıl önceki tartışmaları gündeme taşımayı eski defterleri yeniden açmayı vahdete değil fitneye hizmet edecek gündemlerin peşine takılmayı asla ve asla doğru bulmadığımızı tekraren vurgulamak mecburiyetindeyim. 

Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen psikolojik harekatlara karşı son derece dikkatliyiz. Kardeş halklar arasında kırgınlıkları derinleştirecek husumeti büyütecek Siyonizmin bölgemizi hedef alan böl parçala yönet planlarına lojistik destek verecek her türlü eylemi ve tartışmayı reddediyoruz. 

La ilahe illallah İbrahim Halilullah lafzında billurlaşan kuşatıcı anlayışla Kudüs'e sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. 

Herkes için barış, herkes için istikrar çemberine oturttuğumuz dış politikamızdan geri adım atmayacağız. 

Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. 

Türkiye doğru yoldadır, doğru yerdedir, doğru bir politika izlemektedir. Hem kardeş İran halkı. Hem kardeş Körfez Ülkeleri hem de tüm dünya bunun bilincindedir. 

Partimizi veya ittifakımıza oy versin veya vermesin Milletimiz bu fırtınalı dönemde kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor," iyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor" diyorlar.

Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon mensubuyla Türk milleti olacak. Kazanan kardeşlik olacak barış olacak barışı savunanlar olacak.  

Allah'ın izniyle milletimizin desteği ve hayır duasıyla emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti
