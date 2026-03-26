Son seçim anketinde yarış iyice kızıştı: Zirvedeki fark 2,6 puan!

Seçim tartışmaları gölgesinde ASAL Araştırma Mart 2026 seçim anketi sonuçlarını açıkladı. ASAL'ın "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketinde zirvedeki fark 2,6 puan olarak ölçümlendi. İşte partilerin oy oranları...

Siyaset gündeminde henüz ufukta bir seçim görünmese de kamuoyu araştırma şirketleri nabız tutmaya devam ediyor.

ASAL Araştırma 9-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Ankette özellikle ilk iki parti arasındaki farkın kapanma eğilimi ve yeni kurulan partilerin oy oranları dikkat çekiyor.

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti %34,6 ile zirvedeki yerini korurken, CHP %32,0 ile takibi sürdürüyor. İki ana akım parti arasındaki makasın daraldığı görülürken; DEM Parti, MHP ve İYİ Parti’nin güncel durumları da netleşti.

Mart 2026 anket sonuçları, Türk siyasetindeki iki kutuplu yapının kemikleştiğini ancak aradaki farkın (2,6 puan) hata payı sınırlarına yaklaştığını gösteriyor.

AK Parti %35 bandının hemen altında tutunmaya çalışırken, CHP %32 bandında güçlü bir takip sergiliyor. Öte yandan, yeni kurulan Anahtar Parti'nin %2,7 seviyesine ulaşması ve Zafer Partisi'nin %3 bandındaki istikrarı, merkez sağ ve milliyetçi oyların parçalı yapısını koruduğuna işaret ediyor.

Kararsızların dağılımı her zamanki gibi belirleyici olsa da, seçmenin ekonomi ve gündem odaklı değişimlere verdiği tepki anket sonuçlarına net şekilde yansımış durumda.

Partilerin Oy Dağılımı: Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Kararsız seçmenlerin puanları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Siyasi Parti Oy Oranı (%) AK Parti %34,6 CHP %32 DEM Parti %8,9 MHP %8,2 İYİ Parti %4,8 Zafer Partisi %3,1 Yeniden Refah Partisi %2,8 Anahtar Parti %2,7 Türkiye İşçi Partisi %1 Diğer %1,9

Anket Künyesi

Tarih Aralığı: 9 – 16 Mart 2026

Örneklem: 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişi.

Kapsam: Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 il.

Yöntem: Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) veya Yüz Yüze Görüşme.