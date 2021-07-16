Erdoğan: ''KKTC'de bir müjdem olacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan pazartesi günü gerçekleştireceği Kıbrıs ziyareti sırasında bir müjdeyi açıklayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından konuştu. Konuşmasının başında pazartesi günü gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinin geniş bir heyetle olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü dönüş yapacağını belirtti.

Erdoğan, ''KKTC'de tüm dünyaya mesajlarımız olacak, bir müjde vereceğim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel felaketine ilişkin "3 Bakanımız biliyorsunuz orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışmasını var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"DİKEY KÖKLÜ AĞAÇLARIMIZIN YERİNE ÇAYLIK YAPILDI"

6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin boyutunun bu denli ağır olmasının ana sebeplerinden birinin dikey köklü ağaçların sökülerek çaylık yapılması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı, onlar kalmadı çünkü onların yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu" şeklinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Pazartesi günü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. 1. gün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda milletvekillerine bir hitabımız olacak.

Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de Kuzey Kıbrıs'ta her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Bu yılkı merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya barışın tesisi için mesajlarımız olacak.

İkili görüşmemiz var, heyetlerimiz arasında görüşmelerimiz var.

ALMANYA VE RİZE'DEKİ SEL

Almanya'dan yardım talebi söz konusu değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgi ışığında var.

Rize'de de 6 vefatımız var. 3 Bakanımız biliyorsunuz orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışmasını var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz Doğu Karadenizimiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Saatte 202 metreküp yağmur aldı, bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu da dikey bir kök olmadığı için, onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlara çay arasında yok, eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı, onlar kalmadı çünkü onların yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin, maalesef 6 kaybımız var.