Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Dikkat! Yeni siber saldırı uyarısı yapıldı
Dikkat! Yeni siber saldırı uyarısı yapıldı
Trump’tan Erdoğan görüşmesi öncesi kritik açıklama
Trump’tan Erdoğan görüşmesi öncesi kritik açıklama
Whatsapp'dan gelen o mesajı açmadan silin !
Whatsapp'dan gelen o mesajı açmadan silin !
Türkiye'nin dış borcu korkutuyor
Türkiye'nin dış borcu korkutuyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 16 Mayıs 2017 19:24

Erdoğan kongrede o sloganın atılmasını istemedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede "efsane geri dönüyor" sloganını veto ettiğini doğruladı.

Erdoğan kongrede o sloganın atılmasını istemedi
A+ A-

AK Parti'de olağanüstü kongre hazırlıkları sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreye ilişkin, "Belki bir Genel Başkanvekilliği noktasında bir değişiklik söz konusu olabilir. Diğer konularda da Kurucu Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini talimatlarını aldıktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi. Ataş, kongre için hazırlanan "Efsane geri dönüyor" sloganını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto ettiğini de doğruladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21  Mayıs'taki Olağanüstü Kongre öncesi hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kongre hazırlıklarının 70 kişilik bir grupla devam ettiğini,  ekiplerinin, organizasyon, salon kiralanması ve delegelerin seçim kurulundan  onaylanması sürecine kadar tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ataş,  şunları söyledi: "İki gün önce delegeler askıya çıkarıldı, bu akşam indirmiş olacağız.  Salona girecek davetliler, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, sosyal  kuruluşlardan, bizim kuruluştan beri görev yapan il başkanlarımız, önceki dönem  milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz, kurucularımız, MKYK üyeleri, kadın  ve gençlik kolları MKYK üyeleri davet edilmesi gerekenler davet edilecek.  Davetiyelerin bir kısmı bugün önceki dönem milletvekillerimizin davetiyeleri,  TBMM grubunda dağıtılmaya bugün başlandı giriş karları ile birlikte.  Delegelerimizin davetlerini il başkanlıklarımıza gönderdik, o davetleri onlar  oradan yapacaklar. Güvenlik noktasında Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü  ile gerekli görüşmeler yapıldı, onlar tedbirlerini aldılar."

Ataş, 21 Mayıs'taki kongreye yoğun bir katılım beklediklerine  değinerek, "Çok yoğun bir davet talebi var. Tabii sizin aracılığınız ile duyurmak  istiyoruz, herkese davetiye verme şansımız yok. Davet edilecek insanlar belli,  yerimiz belli, kısıtlı, talepler sınırsız, imkanlar sınırlı. Dolayısıyla bu  anlamda herkesin, 'davetiye verirseniz biz de gelelim' taleplerini olumlu cevap  verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu anlamda da tüm dostlarımızdan, bizden bu tür  taleplerden bulunanlardan anlayış göstermelerini arzu ediyoruz." dedi.

BİN 500 OTOBÜS GELECEK

Türkiye genelinden, bin 500 otobüsle kongreye katılım sağlanacağını,  60 binin üzerinde misafir beklediklerini anlatan Ataş, salona giriş ve çıkış noktalarının belirlenerek, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Kongreye davet edilecek, siyasi partiler ve yabancı misyonların  temsilcileri hakkında Ataş, Ak Parti Dış İlişkiler ve Sivil Toplum ve Halkla  İlişkiler başkanlıklarının bu konuda çalışmalarının sürdürdüğünü, Sosyal  Politikalar Başkanlığının ise engelli vatandaşların, STK'ların, şehit  ailelerinin, gazi ailelerinin, down sendromluların ve sosyal alanda faaliyet  gösteren sivil toplum örgütlerinin davetiyeleriyle ilgilendiklerini anlattı.

ERDOĞAN’A ÖZEL KLİP

Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir video klip  hazırlanması noktasında ise Ataş, partinin kuruluşundan bugüne icraatlarını  anlatan bir çalışma yapıldığını, Erdoğan'a ABD dönüşü izlettirilerek, istişarede  bulunulacağını, Başbakan Binali Yıldırım için de bir sinevizyon hazırlandığını  ifade etti.

TÜZÜK DEĞİŞECEK

Ataş, kongredeki tüzük değişikliği sorusu üzerine de "Şu anda henüz  yok, üzerine çalışılan bir iki konu var. Onları da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın  gelişini bekleyeceğiz. Belki bir Genel Başkanvekilliği noktasında bir değişiklik  söz konusu olabilir. Diğer konularda da Kurucu Genel Başkanımızın,  Cumhurbaşkanımızın görüşlerini talimatlarını aldıktan sonra ne gerekiyorsa onu  yapacağız." diye konuştu. Gazetecilerin kongreye katılımıyla ilgili Ataş, yabancı ve yerli kuruluşlardan 500-600 civarında bir katılım beklediklerini bildirdi.

AA

ak parti , erdoğan , slogan , kongre