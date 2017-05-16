Erdoğan kongrede o sloganın atılmasını istemedi

AK Parti'de olağanüstü kongre hazırlıkları sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreye ilişkin, "Belki bir Genel Başkanvekilliği noktasında bir değişiklik söz konusu olabilir. Diğer konularda da Kurucu Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini talimatlarını aldıktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi. Ataş, kongre için hazırlanan "Efsane geri dönüyor" sloganını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto ettiğini de doğruladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21 Mayıs'taki Olağanüstü Kongre öncesi hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kongre hazırlıklarının 70 kişilik bir grupla devam ettiğini, ekiplerinin, organizasyon, salon kiralanması ve delegelerin seçim kurulundan onaylanması sürecine kadar tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ataş, şunları söyledi: "İki gün önce delegeler askıya çıkarıldı, bu akşam indirmiş olacağız. Salona girecek davetliler, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden, sosyal kuruluşlardan, bizim kuruluştan beri görev yapan il başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz, kurucularımız, MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri davet edilmesi gerekenler davet edilecek. Davetiyelerin bir kısmı bugün önceki dönem milletvekillerimizin davetiyeleri, TBMM grubunda dağıtılmaya bugün başlandı giriş karları ile birlikte. Delegelerimizin davetlerini il başkanlıklarımıza gönderdik, o davetleri onlar oradan yapacaklar. Güvenlik noktasında Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapıldı, onlar tedbirlerini aldılar."

Ataş, 21 Mayıs'taki kongreye yoğun bir katılım beklediklerine değinerek, "Çok yoğun bir davet talebi var. Tabii sizin aracılığınız ile duyurmak istiyoruz, herkese davetiye verme şansımız yok. Davet edilecek insanlar belli, yerimiz belli, kısıtlı, talepler sınırsız, imkanlar sınırlı. Dolayısıyla bu anlamda herkesin, 'davetiye verirseniz biz de gelelim' taleplerini olumlu cevap verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu anlamda da tüm dostlarımızdan, bizden bu tür taleplerden bulunanlardan anlayış göstermelerini arzu ediyoruz." dedi.

BİN 500 OTOBÜS GELECEK

Türkiye genelinden, bin 500 otobüsle kongreye katılım sağlanacağını, 60 binin üzerinde misafir beklediklerini anlatan Ataş, salona giriş ve çıkış noktalarının belirlenerek, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Kongreye davet edilecek, siyasi partiler ve yabancı misyonların temsilcileri hakkında Ataş, Ak Parti Dış İlişkiler ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler başkanlıklarının bu konuda çalışmalarının sürdürdüğünü, Sosyal Politikalar Başkanlığının ise engelli vatandaşların, STK'ların, şehit ailelerinin, gazi ailelerinin, down sendromluların ve sosyal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin davetiyeleriyle ilgilendiklerini anlattı.

ERDOĞAN’A ÖZEL KLİP

Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir video klip hazırlanması noktasında ise Ataş, partinin kuruluşundan bugüne icraatlarını anlatan bir çalışma yapıldığını, Erdoğan'a ABD dönüşü izlettirilerek, istişarede bulunulacağını, Başbakan Binali Yıldırım için de bir sinevizyon hazırlandığını ifade etti.

TÜZÜK DEĞİŞECEK

Ataş, kongredeki tüzük değişikliği sorusu üzerine de "Şu anda henüz yok, üzerine çalışılan bir iki konu var. Onları da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişini bekleyeceğiz. Belki bir Genel Başkanvekilliği noktasında bir değişiklik söz konusu olabilir. Diğer konularda da Kurucu Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın görüşlerini talimatlarını aldıktan sonra ne gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu. Gazetecilerin kongreye katılımıyla ilgili Ataş, yabancı ve yerli kuruluşlardan 500-600 civarında bir katılım beklediklerini bildirdi.