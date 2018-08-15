Erdoğan, Merkel ile anlaştı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki liderin Eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi. Erdoğan ve Merkel, gelecek günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı. Şansölye Merkel, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ve Merkel, Türkiye-Almanya arasındaki işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

