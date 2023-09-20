Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunanistan basınında büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugün New York'ta gerçekleştireceği görüşme komşuda büyük yankı uyandırdı.

Bu yıl 78'incisi düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarına devam ediyor.

Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun gibi önemli isimlerle görüşen Erdoğan'ın bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor.

SON DÖNEMDEKİ EN KRİTİK TEMAS

Son dönemde ikili ilişkilerde pozitif bir havanın hakim olduğu Yunanistan iki liderin yapacağı toplantıyı büyük bir merakla bekliyor. Bugün Türkiye saati ile saat 18:00 sularında gerçekleşmesi beklenen görüşme, Yunan medyasında son dönemde Erdoğan ve Miçotakis arasındaki en kritik temas olarak yorumlandı.

İki liderin ilk olarak 18 Eylül’de bir araya gelmesi planlanıyordu, ancak geçen hafta Yunanistan’da meydana gelen yıkıcı sel felaketinin ardından görüşme ertelenmişti

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Kathimerini gazetesi Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki olumlu atmosferin bu toplantıda da teyit edilmesinin beklendiğini belirterek "Bugünkü toplantıda Erdoğan'ın Aralık ayı başında Selanik'te düzenlenecek Yüksek İşbirliği Konseyi'ne katılacağının kesin olarak teyit edilmesi bekleniyor. İki tarafın tartıştığı konular arasında, Ege'deki tatbikatlara ilişkin moratoryumun uzatılması olasılığı da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN SİLAHI BOŞA ÇIKTI

To Vima gazetesine konuşan Yunan hükümetinden kaynaklar Türkiye ile her düzeyde iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesine büyük önem verildiğini belirterek toplantının ekseninin siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündem olacağını belirtti.

Yunan başbakanın görüşme öncesi yaptığı açıklamalara da yer veren gazete Miçotakis'in "Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlaşması Yunanistan'la ilişkilerden geçiyor. Bu da elimizdeki başka bir silahtır. Geçmişten gelen sorunlarla uğraşmak zorundayız, bunlar bir gecede çözülmeyecek. Anlaşmadığımız noktalarda medeni bir şekilde anlaşalım. Bu, sahada geniş retoriğe ve gerginliğe yol açmamalı" ifadelerine dikkat çekti.

Ancak Miçotakis'in elimizdeki silah dediği 'Türkiye-AB ilişkileri' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı 'Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz' açıklaması ile boşa çıktı.

Protothema iki liderin 2019 yılından bu yana 6. kez bir araya geleceğini ve toplantıda konuşulacak konular için dışişleri bakanları Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan'ın önceden çalışma yaptıklarını vurguladı. Gazeteye göre Yunan tarafı bu toplantıdan 'şok edici bir gelişme' beklemiyor.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS'İN VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ

İki liderin son bir kaç ay içinde gerçekleşen ikinci temasının Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu yazan Liberal.gr ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin iki boyutu var ve her ikisi de stratejik.

Birincisi sembolik boyut: Yani iki lider her fırsatta, her fırsatta bir araya gelmeye kararlı.

İkincisi ise maddi boyut: Liderler başlamak üzere olan sürecin siyasi denetiminin en üst düzeyde olacağı mesajını vermek istiyor.

İşler yolunda giderse, bu anlamlı bir müzakere yapılmasını ve Ege'deki iyi havanın korunmasını sağlayacaktır. "

ERDOĞAN KIBRIS KONUSUNDA GERİ ADIM ATMIYOR

Ethnos gazetesinin "Miçotakis-Erdoğan görüşmesi nereye varabilir: Pozitif gündem ve kırmızı çizgiler" başlıklı haberinde Atina tarafının zamanla oluşan mesafelerin ve nesilden nesile miras kalan sorunların bir anda çözülmeyeceğinin farkında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda geri adım atmadığına dikkat çeken Ethnos Atina'nın ise Türkiye'nin Batı ile yakınlaşma politikasının devam edip etmeyeceğini beklediğini yazdı.