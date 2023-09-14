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Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin tarihi belli oldu

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin tarihi belli oldu
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in görüşecekleri tarihi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in New York’ta gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis’in BM Genel Kurul görüşmeleri için ziyaret edeceği New York’ta 20 Eylül’de görüşeceğini duyurdu.

Marinakis, Yunan Başbakanın New York’ta ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Eylül’de görüşeceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler erdoğan görüşme yunan Yunanistan
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