Erdoğan ''müjde'' diyerek duyurdu: Stajyere asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Staj Programı kapsamında ödenen rakamı asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Ulusal Staj programlarının 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

Demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını eğitimi ile öğretimi ile sosyal destekleri ile insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik.Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca süre kaliteli hayat sürme, sosyal devlet güvencesine kavuşma, velhasıl insan olmanın gerektirdiği birçok kaynaktan faydalanamamıştır. Bugün 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri eğitimden sağlığa, ulaşımdan sora belirli bir standardın üzerine hayata sahiptir.

BARTIN'DA YARALILARA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Sağlık hizmetlerini gelişmiş ülkelerin bile çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. En son Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. 41 şehidimizin yanında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak, 6 tane de ağır olan ki bir tanesi şuuru açıktı, diğer 5'inin durumu biraz sıkıntılı bunlarla belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da yanık için bir hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler, orayı gezdim. Maalesef paslı küvetler vardı. Ama biz şimdi bunları aştık.

TÜRKİYE DE ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELERİÇERİSİNDE YERİNİ ALDI

Terörle mücadeleye geldiğimizde tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Güneydoğu'da gece belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi. Şimdi insanlarımız gece geç saatlere kadar kafelerde, restoranlarda geziyorlar. Bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin neticesinde bunu gerçekleştirdik. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak demiştim ve bunu başardık. Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içinde değil, Türkiye de artık gelişmiş ülkeleriçerisinde yerini aldı.

Türkiye e-devlet ile dünyada ilk sıralara yerleşmiştir.Ülkemizde kamu insan kaynakları yönetiminde de modeldir, lokomotiftir. Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi kuralım dedik ve kurduk. Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakat gibi değerleri esas alan insan kaynakları kültürü oluşturmanın peşindeyiz. Yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz. Millet Kütüphanesi dünyada müstesna olan kütüphanelerden birisidir. Biz ilmi ve bu tür projeleri tüm insanlığa has olarak değerlendiriyoruz.

ÜNİVERSİTELERİMİZİ SEÇKİNCİ BAKIŞ AÇISIYLA BELLİ ZÜMRELERİN ERİŞTİĞİ BİR ALAN OLMAKTAN ÇIKARDIK

Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilimizin tammına yayarak arttırırken bize gelen eleştiriler vardı. Iğdır'dan oradaki bir gencimiz üniversiteye gidecekse ta İstanbul'a veya Ankara'ya neden gelsin. Biz dedik hocalarımızı Iğdır'a gönderelim. Hocalarımız bu üniversitelere gelip orada ders veriyor. Biz ilmi tahsil etmek için artık hocalarımızı seferber ettik. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar da yapılan düzenlemeyle önemli ölçüde çözüldü. Bu sene öyle bir sorun kalmadı. Üniversitelerimizi seçkinci bakış açısıyla belli zümrelerin eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Orta öğretimden mezun olan her öğrencimize yetecek üniversite kontenjanına sahibiz.

TÜRKİYE ARTIK CAZİBE MERKEZİ

Tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri, gençlerimiz ile reel sektör arasında köprü görevi görüyor. Ulusal staj programı ile öğrencilerimizin yaşadığı sorunu çözüme kavuşturduk. Yetenek havuzu, kurumların giderek daha çok rağbet gösterdiği önemli bir programımızdır. Bu sistemde herkesin referansı kendi kabiliyetidir. Programın OECD tarafından örnek olarak gösterilmesi doğru istikamette gidildiğinin göstergesidir. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur. Birilerinin yalan, yanlış üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen hiç kimse aldırmasın. İstisnai uygulamayı genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye kalkıyorlar.

Kamunun personel alımları konusunda e-devlete entegre kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. 100'ü aşkın kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru yapılmıştır. Bu platformdan kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık. Bu hizmeti bir üst seviyeye yükseltmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdakji stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj süresinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektörde 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırarak destek vermeleridir.

GENÇLERİMİZE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Ulusal Staj programlarının 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden miktarı 2023'den itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarını temin etme amacıyla yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz.