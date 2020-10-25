Erdoğan ''müsade'' etmedi, Bakan Varank'ın sesi kısıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da toplu açılış törenine katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında "müsadenizle bu fabrikaların isimlerini saymak istiyorum" dediği anda Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Varank onlara girersek biz bundan sonraki programları yetiştiremeyiz" diyerek Varank'a izin vermedi.