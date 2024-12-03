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Erdoğan: ''PKK'yı engellemek için adım atılacak''

Erdoğan: ''PKK'yı engellemek için adım atılacak''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve uzantılarının Suriye'deki olaylardan yararlanmasını engellemek için adım atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefonda Suriye'deki gelişmeler hakkında görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ifade ettiği belirtilerek şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi’nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti."

Etiketler recep tayyip erdoğan Suriye PKK ırak
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