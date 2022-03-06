Erdoğan - Putin görüşmesinden ilk detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. İki liderin telefon görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

"KATKIYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

"BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Putin Erdoğan'a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşmayı durdurması ve Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istedi.

Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi.

"Biz savaşın tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş başlamadan önce Putin ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şimdi tabii bu telefon diplomasisi daha da büyük önem arz ediyor. Burada elbette alınan bir takım tedbirler var, Rusya'ya dönük yaptırımlar var. Yaptırımları amacı savaşı önlemek olmalı tabii ki. Birinci odaklandığımız yer savaşın durdurulması. Bunun gecikmesi halinde bu yıkım daha da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın da diplomasi trafiği yoğunlaşarak devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'nin şu an Rusya'ya karşı bir yaptırım planının olmadığını söyleyen Kalın, "Öncelikle biz savaşın tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz. İki tarafla da konuşabilmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz etkilenmesini elbette istemiyoruz. Herkes Ruslar ile köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak diye sormamız gerekiyor. Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arzediyor. Büyük çatışmalar ancak böyle önlenir. Bu müzakerelerin başarıya ulaşması için bu güven hattının açık tutulması gerekir. Biz Türkiye olarak burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz. Aksi halde bütün bölgenin yıkımdan kurtulması mümkün olmayacak. Bütün çabamız savaşın, saldırıların, atılan bombaları, akan kanın durdurulması. Bunun için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Saldırılar devam ederken müzakere masasından olumlu sonuç çıkmasını beklemek saflık olur"

Rusya - Ukrayna müzakereleri konusunda beklentilerini de paylaşan Kalın, şunları söyledi:

"Karamsan olmak istemiyorum ama Ukrayna şehirlerine bu yoğun saldırılar devam ederken müzakere masasında somut bağlayıcılığı olan, sahadaki durumu doğrudan olumlu manada etkileyecek bir sonucun çıkmasını beklemek biraz saflık olur. O yüzden Rus tarafının burada müzakere masasına çok ciddi bir şans vermesi gerekiyor. Her ne ise vermek istedikleri mesaj verildi. Daha fazla yıkıma devam edilmemesi ve müzakere masasından somut, sahadaki gerçekleri daha pozitif etkileyecek bir sonucun çıkmasına müsaade etmeleri, şans tanımaları gerekiyor"