Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir toplantıda “Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkının sözlerini "Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir toplantı sonrası AK Parti ile özdeşleşen “Bana her şeyi seni hatırlatıyor” şarkısını kanun ve saz ekibiyle birlikte söyledi.

Erdoğan'ın “Bana her şey seni hatırlatıyor” şeklindeki şarkı sözlerini Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak “Bana her şey Kemal'i hatırlatıyor” şeklinde değiştirmesi dikkat çekti.

Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.