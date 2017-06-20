Erdoğan: ''Şimdi yeni bir iftira atmışlar''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafla iftar iftar programında konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizde tarihinden geleneğinden bihaber birileri milletimizi utanmadan "Bu millet adam olmaz" diye aşağılıyordu. Milletimiz 15 Temmuz'da cevap verdi.

250 şehit 29'u Külliye'de 53 aslanımız özel harekatta Ankara'nın değişik yerlerinde şehitlerimiz var. Hâlâ birilerinin bizi aldatacağını zannetmeleri kolay değil.

Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede adalet var dolayısıyla adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır. 2 bin 193 gazimizin şu anda yaralı oluşudur.

Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ya. Bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor. Beni istifaya çağırıyor olmazsa ben istifa ederim diyor.

"ŞİMDİ YENİ BİR İFTİRA DAHA ATMIŞLAR"

Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. İstifaya çağırıyor olmazsa 'ben istifa ederim' diyor. Yahu senin bu ilk defa değil ki. Sen bu zamana kadar kaç kez bunları söyledin. Onun için de senin bu yalan makinesi olduğunu bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin. Millet seni tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. İspata yönelik bir şeyin varsa hukukta şöyle bir şey var; müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Dürüst değiller.



Yeni bir iftira daha atmışlar. 'Tayyip Erdoğan'ın 3 milyar dolarlık hazinesi var.' diye. Allah Allah... Onunla ilgili davayı da açacağız. Olmayan bir şeyle suçlandığınızda rahat olursunuz. Aksi takdirde tutuşursunuz. Yargı tazminata az ceza veriyor. Çok verseler de ihtiyaç sahiplerine dağıtsak. Usanmıyorlar, uslanmıyorlar. "Nasıl olsa ceza az, tazminat küçük" diyorlar.

Ülkemizde tarihinden ve kültüründen bihaber birileri uzun zamandır olumsuz değerlendirmeler yapıyor.

Bunlar şimdi terör örgütleriyle el ele kol kola dolaşmıyorlar mı? Dürüst değilsiniz.

Bizim bu dünyada Allah'tan başka hesap veremeyeceğimiz hiç kimse yok.