Erdoğan tarih vererek uyardı: ''15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında gerçekleşen ilk Kabine toplantısı olan Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım. Orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim. Anız yakma, piknik ateşi gibi hususlardan lütfen kaçınalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında gerçekleştirilen kabine toplantısı bugün Ahlat'taki Külliye'de yapıldı. Yaklaşık olarak 2.5 saat süren toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili muhalefeti eleştirerek "Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta düzenlenen Kabine toplantısında 21 yıl aranın ardından Ankara'da düzenlenen ilk toplantı olma özelliğiyle de tarihe geçti. Ankara dışındaki son Kabine toplantısı 2003 yılında Sivas'ta gerçekleşmişti. Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu, özel gündem olarak Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçlarını da ele almıştı.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Milletvekili arkadaşlarımı sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ahlat'tan tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Malazgirt zaferini anmak üzere buradayız. Kabinemizin 23. toplantısını mezarlardan yükselen şanlı tarihin kadim şehri Ahlat'ta gerçekleştirdik.

Çelik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. Tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için engellere takılmadan koşturuyoruz. Projelerimiz bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Donanmamızın cayrdırıcılığı artmıştır.

Çukurova Uluslararası havalimanımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

AK Partimizin 23. yıl dönümümüzü büyük bir coşkuyla kutladık.

Ülkemizi ziyaret eden Katar Emiri ile özellikle Gazze'de katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuk. Filistin Devlet Başkanı sayın Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak

Filistin'e olan sarsılmaz desteğini bir kez daha gösterdik. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Rabbim Filistinli arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE!

Yangınlara karşı dünyada İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Yangına müdahale süresi 11 dakikaya indi. 25 bin orman görevlimiz ve 13000 orman gönüllüsü, 2002'de hava araçlarının su atma kapasitesi 73 tondan 426 tona ulaştı.

306 orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanım başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden düzenli olarak bilgi aldım.

Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. Kara araçlarımızın kat ettiği mesafe 3 milyon kilometreye yaklaştı.

Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sonra 5 dakika ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler.

81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratla organize olup etkin bir biçimde yangına müdahale etmektedir. Nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü rakamlarla ortaya koyduk. Millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir.

"MUHALEFET BELEDİYELERİ İŞ YAPMAK YERİNE SİYASET YAPMA PEŞİNDEDİR"

Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Yangının,depremin doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar 85 milyonun ortak değeri hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakışını bir an önce terk etmesini diliyoruz.

İzmir,Bolu, Çanakkale,Uşak, Aydın ve Muğla'daki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"15 EYLÜL'E KADAR ÇOK DİKKATLİ OLMAYA DEVAM"

Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim. Anız yakma, piknik ateşi gibi hususlardan lütfen kaçınalım.