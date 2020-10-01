Erdoğan: Tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Kadınlar salgından en çok etkilenen toplum kesimlerinin başında gelmiştir.

Türkiye olarak bu süreçte ev içi şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni kadın konuk evi açtık.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz.

Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.