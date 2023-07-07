Erdoğan: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili olarak ''Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 10'uncu Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12'nci Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da yer aldı. Törende dönem birincileri subaylar diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dönem ikincileri de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in elinden aldı.

Diploma töreni ve yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 19 dost ve kardeş ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Siz genç teğmenlerimize ülkemiz ve milletimiz adına üstleneceğiniz tüm sorumluluklarda Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerden tek millet, tek bayrak, tek vatan tek, devlet diye ifade ettiğimiz temel prensiplerimize sahip çıkmanızı istiyorum. Sizleri her açıdan en donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza, komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Mezun olan her bir evladımızın vatanımız, milletimize, inancımız ve bağımsızlığımız uğruna gerektiğinde gözünü kırpmadan şahadete yürüyeceğinden asla şüphe etmiyorum. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve tüm silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olarak siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN MEVCUT İHTİYAÇLARINA ODAKLANIRSAK HATA YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene 7'nci kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemiz eğitim müfredatıyla ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor. Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde başarılarıyla göz dolduruyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor. Emniyet teşkilatımız, asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış güvenliğini teminde askeri unsurlarımız vatanımızın her türlü tehdide karşı savunulmasında, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahaları içinde mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor. Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında, ulaştığımız bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir. Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara göre kurumlarımızın sürekli bir tekamül içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına odaklanırsak hata yaparız. Başarıyı sadece geçmişle kıyasla ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Eski hantal yapıyı terk ederken yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.

"BURASI TÜRKİYE'NİN ASKERİ STRATEJİK VİZYONUNUN ŞEKİLLENDİRİLDİĞİ FİKİR ÜRETİM MERKEZİ OLMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Aynı şekilde üniversitemizin küresel akademik camiada hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz. Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır. 2016 yılında başlayan dönüşümün daha uzun vadeli bir perspektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında yarar vardır. Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede kat ettiği mesafeyi takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde üniversitemizin küresel marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. İnşallah biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çabalarında da üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ EĞİTİM STANDARDINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Dünyadaki devletlerin çoğunun geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken bizler 2 bin 232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu millet kavramının sahibi olan bu unvanı hak eden tek milletiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 bin 232 yılı aşan şanlı tarihiyle, maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir. Burası Metehan'ın, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır. Bu kahramanlar ocağı, milletimizin göz bebeği, dost, kardeş, soydaş ülkeler için de bir umut meşalesidir. Tarih boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri sadece yurt savunmasında değil, dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir. Ordumuz nerede olursa olsun, deruhte ettiği her vazifeyi zorluklarına rağmen büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"TERÖRLE DEMOKRASİ, TERÖRLE İNSANLIK YAN YANA DURAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerde NATO bünyesinde yürüttüğümüz misyonlara nerede görev aldıysak hepsinin de üstesinden alnımızın akıyla geldik. Ne milletimize, ne ordumuza ne de çatısı altında hizmet verdiğimiz uluslararası örgütlerin itibarına asla halel getirmedik. Kimsenin malına, mülküne zarar vermedik. Hiç kimsenin namusuna el uzatmadık. Hiçbir masumun canına kıymadık. Kimseye haksızlık, hukuksuzluk yapmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik. Güvenliğin sağlanması, huzurun tesisi, barış ve istikrar ortamının yeniden inşası noktasında hep samimiyetle çaba harcadık. Güney Kore'den Afganistan'a pek çok yerde, bu uğurda nice evladımızı şehit verdik. Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ VE GÜVENLİĞİMİZ İÇİN EN HAYIRLI KARAR NEYSE ONU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan, "İttifakın özü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir. Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir. Biz her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius'te yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz" dedi.

"KIŞKIRTMALARA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin şanına yakışır bir kutlama yapacağız. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan bu yıl dönümünü sosyal, beşeri, iktisadi ve siyasi olarak tüm yönleriyle ele alacağız. Kapsamlı bir değerlendirme neticesinde güçlü ve zayıf yanlarımızla gelecekte atacağımız adımları belirleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. 28 Mayıs gecesi itibariyle inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu yeni dönemin yol haritasını ifade ediyor. Son 21 yılda her alanda yaptığımız yatırımlarla bu vizyonunun temelini zaten çok güçlü bir şekilde oluşturduk. Ekonomide ülkemizi her yıl ortalama yüzde 5,4 oranında büyüttük. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdik. Ulaşım alt yapımızı tüm kategorilerde 5'e, 10'a, 15'e katladık. Turizmde, sağlıkta, teknolojide, adalette ve diğer tüm alanlarda Türkiye'nin çehresini değiştiren hamlelere imza attık. En stratejik sektör olan savunma sanayinde yüzde 20'den başladık yüzde 80'i bulan dışa bağımlılığımızı hamd olsun şu anda yüzde 20'lere düşürdük. 21 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapan bir ülkeden 4 milyar 400 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bir ülkeye ulaştık. Seçim döneminde kampanyamıza devam ederken, milli muharip uçağımız Kaan'dan Hürjet'e, insansız savaş uçağımız Kızılelma'dan, Anka 3 ve Atak 2'ye, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan IMECE uydumuza birçok kritik projemizin ya teslimatını ya devreye alınmasını ya da testlerini başarıyla tamamladık. Her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de tüm bağımsız, tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu, mazlumların umudu olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne mutlaka çıkaracağız. Bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız. Oyuna gelmeyeceğiz. Kardeşliğimize leke sürdürmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayacağız. Türkiye'nin potansiyeline ve Türk milletine daima güveneceğiz. Başarmaktan başka seçeneğimizin olmadığını, bunun yolunun da önce kendimize inanmaktan geçtiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Geçmiş tecrübelerimizden, bu ışıkta hatalarımızdan ders çıkartarak inşallah daha aydınlık ve müreffeh bir geleceği hep beraber kuracağız. Ordumuzun stratejik bilgisine ve birikimine güç verecek, katkı yapacak siz geleceğin komutanlarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.