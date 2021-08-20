Erdoğan, Türkiye'deki Afgan sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, ''Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz'' dedi. ABD ile göçmen pazarlığı yapıldığı iddiasını yalanlayan Erdoğan, Türkiye'de 300 bin Afgan mülteci olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın ABD'nin Afganistan'a olan müdahalesi olsun bunların hiçbirinde sağlıklı bir yaklaşımı hiçbiri göstermemiştir. Bu ülkeler buralara sadece askeri silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara aktarmışlardır. Bu paraların nerede harcandığı çok önemlidir.

''GEREKİRSE TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ''

Afganistan şu anda adeta kendi başına bırakılmış Taliban'ın takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice ortada. Amerika bizimle de görüşme yaptı. Taliban ile bizim de görüşmelerimiz oldu. Bu tür görüşmeleri zaman zaman yapabileceğimizi söyledik. Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız.

''TÜRKİYE'DE ŞU AN 300 BİN AFGAN GÖÇMEN SÖZ KONUSU''

Ölümden uzak adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur.

ABD İLE SIĞINMACI ANLAŞMASI İDDİASI

ABD de yalanladığı halde hala konuşuyorlar. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Bu millet yalanla bağdaşık değildir. Bu millet dürüsttür, dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir, bundan sonra dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir.''