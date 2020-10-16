Erdoğan, Ukrayna lideri ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 15.00'da basına kapalı olarak başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
DHA
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