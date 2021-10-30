Erdoğan üst düzey 5 bürokratı görevden aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda; bir genel müdür, üç genel müdür yardımcısı, bir il müdürü görevinden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, görevden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal da görevinden alınan üst düzey bürokratlar arasında yer aldı. Öte yandan Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca da görevinden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na Halil Erdoğan atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi dün Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmişti. Atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı’nda Teftiş Kurulu üyeliğine Davut Eker getirildi. Helal Akreditasyon Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.