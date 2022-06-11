Erdoğan: Van'a üniversiteyi biz getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında “Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz” diye konuştu. Ancak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Bugün 1.5 yılı aşkın aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Van'a her gelişimizde sevgi, coşku, kadirşinaslıkla bizi bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımız sunuyorum. Van bizi bilir, biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Buna inanıyoruz muyuz? Öyleyse mesele yok. Ana kademenin, gençlerin coşkusunu görüyorum.

VAN'LA HEP OMUZ OMUZAYDIK: Van'ın tüm mücadelesinde yanında olduk. İhtiyaçlarının giderilmesinde hep Van'la omuz omuzaydık. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer ama Van'dan geçmez. Böyle dedik bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen hissiyatı ifade etmiştik.

Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.

FARK 20 YILLIK DEĞİL, ASIRLIK: Hangi hükümetler Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı geliştirdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yaşı yetmeyenler büyüklerine sorarak 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. Kuru lafla, istismarla, yalan, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Van'a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. 8279 kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık. 19 hastane, 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak biz yaptık. 820 konut, 420 ahır, sosyal tesisler ve konaklama birimleri yapımına devam ediyoruz.

DEPREM GECESİNDE ERDOĞAN BURADAYDI, BEN KÜRDÜM DİYENLER NEREDEYDİ?: Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran'da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap... Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.

VAN GÖLÜ ADALARI, KOYLARI, SAHİLLERİ MAVİ VE TURKUAZ RENGİYLE DÜNYAYI KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR: Bizim ölçümüzde ne var. Allah yine ne buyuruyor: Muhakkak inananlar kardeştir. Dolayısıyla tüm inananlarla kardeşiz. Ayrım yok. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz. Bu arada 400 dükkan, 48 işyerini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Van Gölü'müz adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Van Gölü demiyoruz, Van Denizi diyoruz. Bu güzelliği Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı projeyi hayata geçiriyoruz. Atık su arıtma tesislerini iyileştirip yenilerini yapıyoruz. Biyolojik atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Kirlilik kaynaklarından olan ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan Van Gölü'nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Ahırları ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Hem gölü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sunacağız.

EDREMİT ADETA BİR YALI KENT: Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntü ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak'ta 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni hizmete sunmuştu. Erciş millet bahçesinin yapımını tamamladık. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyorum. Edremit adeta bir yalı kent. Denize nazır bir ilçemiz. Geçmişte Edremit neydi, şimdi ne. Nereden nereye...

Ulaştırma yatırımları kalkınma altyapısının en önemli unsurları arasında geliyor. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, Karayolları olarak biz yaptık. Van Çevreyolunun temelini de atıyoruz. Bu projeyi çok daha önceden hayata geçirecektik, çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah 41 kilometrelik Van Çevreyolunu inşa edip hizmete açacağız.

Erciş Patnos yolunu Van Hakkari Yüksekova ayrımı yolunu 2024'te Van Muradiye yolu ile Erciş Muradiye Çaldıran yolunu 2025 yılında tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demiryolunu modernize ettik. Ferit Melen Havalimanını yeniledik. Göl kenarında kurduğumuz gemi inşaat tesisindeki feribotları işletmeye aldık.

Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık. Anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, üniversitemize ait çok sayıda proje var. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Hastane olarak eğitim araştırmayı kim getirdi? Biz size aşığız. Neşet Ertaş ne diyor, aşkınan koşan yorulmaz diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz.”