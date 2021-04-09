Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceğini açıklamasının ardından Putin, Montrö'nün korunmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan, telefon görüşmesi yaparak Ukrayna, Suriye ve Libya'daki durumu, koronavirüsle mücadele çalışmalarını ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dönemde gündeme gelen açıklamaları ele aldı.

Putin'in Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaklaşımlarını anlattığını belirten Kremlin, 2015 tarihli Minsk anlaşmalarının, çözümün alternatifsiz dayanağı olduğunun vurgulandığını aktardı.

UKRAYNA KRİZİ

Kremlin, Rus liderin Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından kaçınması ve son dönemde temas hattındaki durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.

DAĞLIK KARABAĞ

Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan, Dağlık Karabağ'da istikrarın sağlanması, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından yapılan üçlü açıklamaların kademeli olarak uygulanması konusunda Rusya'nın attığı adımları çok takdir ettiğini söyledi.

KORONAVİRÜS AŞISI

İki liderin ayrıca Sputnik V aşısının muhtemel ortak üretimini ele aldıkları bildirildi.