Erdoğan: Yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili olarak ''Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'deki yangınla ilgili, "Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, sözlerine, dünden bu yana yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın koordinasyonunda 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Erdoğan, "800'ü ormanlık olmak üzere toplam 1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Türkiye'deki yangınların yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı sebeplerle çıktığını aktaran Erdoğan, ihmalkarlık veya özensizliğin, çok büyük felaketlerin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Buradan tüm vatandaşlarımı hava sıcaklıklarının 40 ila 50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri, size, milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.



"GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE OLDU"

6 Şubat depremlerinde vefat edenleri rahmetle yad eden ve ailelerine sabırlar dileyen Erdoğan, "Depremin üzerinden yaklaşık 200 gün geçmesine rağmen kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse yaraları sarma irademiz de aynı ölçüde güçlüdür." dedi.

Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını deprem bölgelerimizin yeniden inşası ve depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçirdik. Farklı zamanlarda deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerle süreci yakından takip ettik. Türkiye gündemini 3 ay boyunca meşgul eden seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu." diye konuştu.

Seçimlerden zaferle çıkıp hükümeti kurduktan sonra çalışmaları daha da hızlandırdıklarını belirten Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları 6 kabine toplantısının tamamında ana gündem maddesinin ekonomiyle birlikte hep deprem bölgesi olduğunu aktardı. Erdoğan, "Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir önceki kabine toplantısında söz verdikleri üzere 15 Ağustos itibarıyla çadırlarda kalan hak sahiplerinin konteynerlere yerleşmesini sağladıklarını anlatan Erdoğan, kira ve taşınma yardımlarından diğer destek ve hizmetlere kadar ihtiyaç duydukları her konuda afetzedelerin yanında olduklarını kaydetti.

"79 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK AKTARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Deprem bölgesinden gençlerimize yönelik Türk Hava Yollarımız tarafından 1000 kişilik kontenjan ayrıldı. Bunun dışında daha pek çok alanda devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisidir. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgi gösterdiği bu projemize başvurular günden güne artıyor. Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz."

Önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletin ve hayırseverlerin katkısıyla yapılacak 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunduklarını belirten Erdoğan, 6 Şubat'ta en fazla zarar gören illerden birinin de Adıyaman olduğunu anımsattı. İlk depremden birkaç saat sonra meydana gelen ikinci depremin merkez üssünün Elbistan olduğuna işaret eden Erdoğan, 7,6 büyüklüğündeki bu depremin Adıyaman genelinde çok ciddi yıkıma yol açtığını hatırlattı.

Şehirde 64 bin 811 konutun kullanılamaz hale geldiğini aktaran Erdoğan, Adıyamanlılarla daha önceki buluşmalarında "yıkılanın yerine daha iyisini, daha dayanıklısını yapacağız" dediklerini aktardı. Erdoğan, bu kapsamda Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladıklarını söyledi. Erdoğan, halihazırda Adıyaman'da 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürdüğünü bildirdi.

Şehrin ulaşım altyapısıyla ilgili ihtiyaçlarını da giderdiklerini belirten Erdoğan, "Besni, Araban, Kahta, Narince, Nissibi, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolları gibi 8 kara yolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı hizmete açıyoruz. Ayrıca 8 ayrı noktada toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temellerini atıyoruz." dedi.

"GÖNÜL GÖNÜLE VEREREK BAŞARACAĞIZ"

Temeli atılan konutların 1000'inin Türk Hava Yollarının bağışı olduğunu ve Emlak Konut eliyle inşa edileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayrıca Adıyaman Besni'de Merinos'un bağışı ile 1000 kontun daha temelleri atılıyor. Adıyaman Merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerin, Kayserispor'un bağışlarıyla 250 konut için de ilk kazma vuruluyor. Yine Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi Mıcır mevkisinde Baykar'ın bağışıyla 349 konutun inşasına başlıyoruz. Bakanlığımızın Mara ve Turgut Reis mahallelerinde inşa edeceği 1950 konut, 451 iş yeriyle meydan projemizin inşasını da bugün başlatıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında ise farklı mahalle ve ilçelerimizde 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak inşa edilecek. 6 Şubat'ta asrın afetini yaşayan vatandaşlarımız inşallah yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuruyla oturacak.

Bu topraklardaki 1000 yıllık tarihi boyunca nice badireyi atlatmış, nice sıkıntının üstesinden gelmiş, nice saldırıyı püskürtmüş kahraman bir millet olarak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. İnsanımızı oyunun rengine, meşrep ve kökenine göre ayran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır olduğu gibi yine el ele, gönül gönüle vererek başaracağız."

Bir kez daha spor kulüplerine ve şirketlere depremzedeler için harekete geçme çağrısı yapan Erdoğan, "Gelin bu ağır yükü kaldırmamıza siz de destek olun, gelin bu yardımlaşma ve dayanışma seferberliğinde siz de yerinizi alın. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun." dedi.

Temeli atılan konut ve iş yerleriyle hizmete açılan toplu kavşağın şehre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eserlerin Adıyaman'a kazandırılmasına vesile olan kurum ve şirketleri tebrik etti.

Adıyaman'daki ilk canlı yayın noktasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ile hayırseverler Türk Hava Yolları Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Erdemoğlu Holding'den Ali Erdemoğlu ile Baykar Proje Müdürü Mehmet Cem Öner hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü devrettiği Bakan Özhaseki, "Bugün burada bir taraftan yerinde dönüşümü, bir taraftan da meydan projesini başlatıyoruz. Bulunduğumuz yer, valiliğimizin önünden geçen Atatürk Bulvarı'nın bulunduğu yer. En önemli caddemiz. İnşallah burada, Besni'deki 1000 konutu saymazsak Mara ve Musalla'da Kayserili hemşehrilerimizin yaptırdıklarıyla birlikte 4 bin konutun temelini atıyoruz. 1000 konutu da ayrıca Besni'de yapıyoruz. Şehrin içine can verecek olan, bir an önce eski şaşaalı Adıyaman'ı döndürecek olan bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Mara Mahallesi'nde Kayserispor ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünce yapılacak konut ve proje alanındaki ikinci canlı yayın noktasında ise AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Vali Yardımcısı Furkan Korkusuz, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur, Adıyaman Meclis Üyesi ve Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ile hayırseverler Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Lider Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Harun Yavuz hazır bulundu.

Son olarak üçüncü canlı yayın noktası olan Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve Solmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Solmaz hazır bulundu.

Dua okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla butonlara basıldı ve açılışlar yapıldı.