Erdoğan yeni açılım sürecinin hedefini böyle açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, iktidar ortağı MHP'nin lideri Bahçeli'nin başlattığı yeni açılım süreciyle ilgili olarak "Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da partisinin 8. olağan il kongresine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesiyle devam eden yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ADIMI İNCELİKLE DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ"

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız" diyen Erdoğan, "Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızla da oradaki bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten devam ediyor."

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesini 'halk devrimi' olarak nitelendiren Erdoğan, "Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısının korunması konusunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor" diye konuştu.

"ÖRGÜTÜ LAĞVETMEK DIŞINDA SEÇENEKLERİ YOK"

Yeni süreç ile ilgili değerlendirmesinde, "Gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır."

Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Silahın, şiddetin, terörün, sırtına emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir."

Erdoğan, şunları ifade etti: "Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir, mezhebimiz-meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşıyız."