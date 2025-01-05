  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan yeni açılım sürecinin hedefini böyle açıkladı

Erdoğan yeni açılım sürecinin hedefini böyle açıkladı

Erdoğan yeni açılım sürecinin hedefini böyle açıkladı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, iktidar ortağı MHP'nin lideri Bahçeli'nin başlattığı yeni açılım süreciyle ilgili olarak "Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da partisinin 8. olağan il kongresine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesiyle devam eden yeni süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER ADIMI İNCELİKLE DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ"

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız" diyen Erdoğan, "Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızla da oradaki bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten devam ediyor."

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesini 'halk devrimi' olarak nitelendiren Erdoğan, "Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısının korunması konusunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor" diye konuştu.

"ÖRGÜTÜ LAĞVETMEK DIŞINDA SEÇENEKLERİ YOK"

Yeni süreç ile ilgili değerlendirmesinde, "Gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır."

Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Silahın, şiddetin, terörün, sırtına emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir."

Erdoğan, şunları ifade etti: "Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir, mezhebimiz-meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşıyız."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan trabzon PKK terör terörist açılım çözüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde Şu an 2024'ün çekilmiş en iyi fotoğrafına bakıyorsunuz! Şu an 2024'ün çekilmiş en iyi fotoğrafına bakıyorsunuz! İstanbul'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini vurdu, sonra kendisini İstanbul'da kadın cinayeti: Önce sevgilisini vurdu, sonra kendisini Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ''doyurucu ekmek'' tavsiyesi tepki çekti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ''doyurucu ekmek'' tavsiyesi tepki çekti Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Hande Erçel'den Barış Arduç'la rol aldığı Rüzgara Bırak filminden yeni paylaşımlar Hande Erçel'den Barış Arduç'la rol aldığı Rüzgara Bırak filminden yeni paylaşımlar İstanbul'da faciadan dönüldü! İranlı kadın bir kişiye çarpıp mesire alanına uçtu İstanbul'da faciadan dönüldü! İranlı kadın bir kişiye çarpıp mesire alanına uçtu
Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda şans eseri tarihi bir keşfe imza atıldı Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda şans eseri tarihi bir keşfe imza atıldı Vedat Milor'un Kent Lokantası yemekleri için yorumu belli oldu Vedat Milor'un Kent Lokantası yemekleri için yorumu belli oldu O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım BBP’de deprem! Destici’yi çok ağır ifadelerle suçlayıp istifa etti BBP’de deprem! Destici’yi çok ağır ifadelerle suçlayıp istifa etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber