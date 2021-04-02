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  4. Erdoğan'a bu sefer ''zorba'' dedi: ''Bir zorbanın talebi...''

Erdoğan'a bu sefer ''zorba'' dedi: ''Bir zorbanın talebi...''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv teklifi yeniden oylanacak olmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Bir zorbanın talebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine gölge düşürdü” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millt Meclisi’nde (TBMM) dün (31 Mart) muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv teklifi yeniden oylanacak. Teklif, reddedilmesine rağmen 6 Nisan Salı günü tekrar görüşülecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı video ile karara tepki gösterdi.

“Sevgili halkım… Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun teklifi görüşüldü ve reddedildi” diyen Kılıçdaroğlu, “Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım. Ama Saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine gölge düşürdü” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız, beraber olacağız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız.”

 

Etiketler zorba kemal kılıçdaroğlu bir zorbanın talebi recep tayyip erdoğan tbmm meclis
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