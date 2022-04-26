Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürünün, Erdoğan'ın kulağına söyledikleri canlı yayına yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapacağı açıklama öncesi mikrofon açık kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu sonrası yapması beklenen konuşma öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son durumu açıklarken canlı yayın kesildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının başlamasıyla canlı yayın devam etti.

Ancak tam o sırada Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü, Erdoğan'ın kulağına şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım özür diliyorum. Canlı yayında değiliz şu anda, bu açılış konuşmanız değil aslında bu ana metniniz. İsterseniz canlı yayına geçelim."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2 maddelik yeni normalleşme kararları

- Bilim Kurulu artık olağanüstü bir durum olmadığı sürece toplanmayacak

- Kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğu sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları haricinde kaldırıldı. Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecek.