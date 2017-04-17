Erdoğan'a evet deyip, başkanlığa hayır diyen iller

2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a "Hayır" diyen illerin büyük çoğunluğu durumunu korudu. Aynı seçimlerde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını destekleyen 6 il ise, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine "Hayır" oyu verdi.

6 il, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği desteği 16 Nisan referandumunda geri çekti. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a yüzde 50 ve üzerinde oy veren Ankara, Artvin, Bilecik, Uşak, Zonguldak ve Yalova’da "Evet" oyları yüzde 50’nin altında çıktı.



Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına "Evet", başkanlık sistemine "Hayır" diyen 6 il

Ankara, Artvin, Bilecik, Uşak, Zonguldak ve Yalova Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına "Evet" derken, başkanlık sistemine "Hayır" dedi.



Memleketi Rize'den bu defa daha az oy aldı

10 Ağustos 2014’te Erdoğan iki ilde % 80'in üzerinde oy aldı. Bunlar, Bayburt ve memleketi Rize’ydi. 16 Nisan’da her iki ilde de "Evet"e destek yüksek oldu. Bayburt yüzde 81,78 ile en yüksek "Evet" oyu çıkan illerin başında geldi. Rize’de "Evet"e verilen oy oranı ise %75,59 oldu. Yani, Erdoğan, memleketi Rize'de 2014 yılında cumhurbaşkanı olarak aldığı oylardan daha az oy aldı.