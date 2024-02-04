Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez” sözlerine tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay’daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine muhalefetten art arda tepkiler geldi.

CHP lideri Özel'de sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine de sert tepki gösterdi.

Özel, "Hepimizin yüreği hala yanıyor. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa hizmet gelmez' ifadeleri gerçekten vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği laflar. Hatay'a siyasi şantaj yapıyor olmasının ayıbını Hataylılara havale ediyorum. Diyor ki 'Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı hizmetsiz bıraktım, seçmezseniz yine getirmem.' Yalan da söylüyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Siyasi şantaj yapıyor ve oy istiyor. Ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. Depremzedeye tehdit olur mu, böyle vicdan olur mu!" dedi.

CHP lideri son olarak, "Recep Tayyip Erdoğan'un kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez... Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Yazıklar olsun! Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum! Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!" ifadelerini kullandı.

Son olarak CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine X hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

“Hatay’ı Sen mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can'ımız Hatay’da. Unutma 'Zulüm ile abad olunmaz'”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, "Erdoğan depremden 1 yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan 'yalnızca' 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor. Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim. Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin..." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Erdoğan, AKP'ye oy vermemiş Hatay'da vatandaşların seçtiği belediyeyi "TOPAL ÖRDEĞE" dönüştüreceğini, kendi ağzıyla tekrar itiraf etmiş. Bu ibretlik intikamcı zihniyet, @IstanbulBLD'ni de topal ördeğe çevirmeye çalıştı. Ama tutmadı. Sevgili @Ekrem_Imamoglu İstanbul'da başardı. Türkiye, AKP'nin bu mahrumiyetçi zihniyetine muhtaç değil."