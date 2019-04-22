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  4. 22 Nisan 2019 14:10

Erdoğan'dan 24 saat sonra saldırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde düzenlenen saldırıyla ilgili olarak olaydan 24 saat sonra ilk açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan 24 saat sonra saldırı açıklaması
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Resmi Twitter hesabı üzerinden 3 mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında "Şehit cenazesinde istenmeyen bir olay meydana geldi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya ilişkin, "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür" açıklamasını yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. 

Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.

İşte o paylaşımlar:

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