Erdoğan'dan 24 saat sonra saldırı açıklaması

Resmi Twitter hesabı üzerinden 3 mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında "Şehit cenazesinde istenmeyen bir olay meydana geldi" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya ilişkin, "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür" açıklamasını yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.

Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.

İşte o paylaşımlar:

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 22, 2019

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.



Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 22, 2019