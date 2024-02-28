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Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı: ''İzin vermeyeceğiz''

Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı: ''İzin vermeyeceğiz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, ''Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 

Etiketler recep tayyip erdoğan 28 şubat ak parti postmodern darbe
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