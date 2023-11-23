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Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir adayları kim olacak sorusuna yanıt

Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir adayları kim olacak sorusuna yanıt
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" diye soruldu. İşte Erdoğan'ın yanıtı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"VAKTİ SAATİ GELİNCE DUYARSINIZ"

Erdoğan, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" diyerek yanıt verdi.

"İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" diye şeklinde cevap verdi.

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün sona eriyor. Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.

 

 

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