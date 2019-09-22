Erdoğan'dan Bülent Arınç'a ''kayyum'' ayarı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin son MYK toplantısında eleştirdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Erdoğan, kayyım atamalarıyla ilgili net bir tutum ortaya koydu. Erdoğan’ın “Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor. Bu açıklamalar bizi üzüyor. Daha önce de “ben kayyımla ilgili adım atın” dediğimde benzer şeyler söylediler. Yaptığımız iş doğrudur” dediği iddia edildi.

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Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın görevden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için söylediği, “Ahmet Türk’ü tanıyorum ve saygı duyuyorum. Ahmet Türk’ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” sözlerinin son AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi.

Bülent Arınç'tan Ahmet Türk açıklaması !

Edinilen bilgiye göre toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayyım atamalarıyla ilgili net bir tutum ortaya koydu. Erdoğan’ın “Kayyımı eleştirenler büyük yanlış yapıyor. Bu açıklamalar bizi üzüyor. Daha önce de “ben kayyımla ilgili adım atın” dediğimde benzer şeyler söylediler. Yaptığımız iş doğrudur” dedi.