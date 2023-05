Erdoğan'dan çok konuşulacak Suriyeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacı meselesiyle ilgili ''Almanya, Amerika bu tür Suriyeli muhacirleri alıyor. Biz bir Amerika, Fransa kadar bu tür mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili İstanbullular, saygıdeğer hanımefendiler, iş dünyamızın değerli üyeleri, değerli dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin tüm hanımlarını canı gönülden selamlıyorum. Bu vesile ile cennetin ayaklarının altına serildiği gül yüzlü annelerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Bölücü örgütün dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için nöbet tutan annelere hürmetlerimi sunuyorum.

ÜLKEMİZİN VE EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNE DAİR MÜHİM KARAR VERECEĞİZ

14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.

KENDİ VEKİL SAYISINI YOK EDECEK ORANDA 40 VEKİL DAĞITTI

Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine kalbi bizimle olanlar bizi biliyor. Vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda vatanımızın huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine SSK'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var. Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki toplam oyu yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor.

Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.

Şimdi soruyorlar, delil. Buyurun delil, belge. Daha ne istiyorsunuz. Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyorlar. Selo, Diyarbakır'da Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda cezaevinde cezasını çekiyor. Eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl derseniz. Erdoğan 323 kişi ile yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki bırakın general olsa ne yazar diyor. Halka da it sürüleri diyor. Diyen kim bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapılır Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alırdı. Karşımızdaki tabloyu çok iyi görecek ve sandıkları patlatacağız. Her zaman benim bir sözüm var, kale içeriden fethedilir, sizinle bu fethi yapacağız. Pazartesi günü İstanbul'un fethi. İnşallah pazartesi de fethi kutlayalım. Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerinin seviyeyi dibe çekmelerinin sebebi bu. Suçüstü yakalandılar. Millete hakaret ederek paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Sorumluluk bize düşüyor. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidilir. Tarladaki işler ertesi gün de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum.

40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzla kadın arkadaşlarımızla omuz omuza yürüdük. Bu günlere analarımızın hayır duaları ile geldik. Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz omasın dimdik ayaktayız. Tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır. Türkiye'nin ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda yazdığı destanın altında siz hanım kardeşlerimizin imzası, alın teri vardır. Başörtüsünden dolayı Üniversitelerin kapısından çevrildiğinizde sizler sabrettiniz, kıyafetinizden dolayı iş bulamadığında ümitsizliğe kapılmadınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz.

Sonuna kadar, mezara kadar sizinle beraberim. Tıpkı Nene Hatun gibi Şerife Bacı gibi adınızı tarihe şimdiden altın harflerle yazdırdınız. Ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.

70 YILDA YAPILMAYANI 21 YILDA YAPTIK

Dün akşam Meral Hanım diyor ki Erdoğan batırır, Kemal çıkarır diyor. Rabbimizin buyurduğu gibi gözleri var duymaz, kulakları var duymaz. Kalpleri mühürlü. Bıktık bu yalanlardan. Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu 21 yıla sığdırdık.

Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere beşleri sermayenin önündeki engelleri biz kaldırdık. Başı örtülü başı açık engelini biz ortadan kaldırdık. Aile içi şiddeti şikâyete bağlı suç olmaktan çıkarıp resen takibe bağlı suç haline getirdik. Kadınlarımızın her an yanında olduğumuzu gösterdik. Hem çalışan hem çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımızın yanında olduk. Kısmi çalışma imkânı sağladık. Yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın oranını sürekli artırdık. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştık. 50 vekil ile Melis'te en çok kadın vekil bulunduran parti biziz. Birçok reformu hayata geçirdik. Bizim aleyhimizde, İstanbul başkanlığı adaylığımızdan beri pek çok kampanya yürüttüler. Kadınları dışarı çıkarmayacak, kadınların haklarını elinden alacak, dediler. Sadece siyasetçiler değil, medya kuruluşları, sendika ve STK'lar bile bu oyuna alet oldular. Kadınların özgürlük ve temsil alanlarını genişlettik, kimsenin yaşam biçimine karışmadık. Bu hassasiyetimizi koruduk. Bize nutuk atanlar ikna odalarında bizim öğrenci yavrularımıza ne acılar çektirdiler. Bay bay Kemal önce bunu anlatsın. İkna odalarında zulmettiler. Bu çileyi çekenler hep bizim yakınlarımızdı. Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. İş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü yaptılar. 1 metrelik bez parçası dedi baş örtüsü için. Bunu diyen her numarayı yapar. Başörtülüleri alır onlara rozet de takar. Başörtüsüne hakaret etmekten, yasaklar için mahkemeye koşmak kadar her türlü faşizmi sergilediler.

Ağızlarını doldura doldura devlete seri katil istifası sattılar. DHKPC'den MLKP'sine kadar bu alçaklara çiçek çocuk muamelesi yaptılar. Yalan ve iftiralarla milletimizi korkutmaya çalışıyorlar. Kadınları Seçim yenilgilerine ortak edemeyecekler.

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na LGTB sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Kim AK kim beyaz o da parlamentoda ortaya çıkacak. Bunların milli ve yerli olma konusu sadece eşyada değil ailede de ortaya çıkacak. Veba gibi yayılan bu akımlarla ilgili gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Finansmanını Karadeniz gazı ve Gabar petrolünden sağlayacağımız Aile bankası ile bunu sağlayacağız.

Çıkmış ne kadar Borçlarınız varsa gelince sileceğiz diyor. Parlamentoda yoksun, çoğunluk değilsin nasıl yapacaksın. Cumhur ittifakı var çoğunluk, onların izni olmadan nasıl yapacaksın. Milletimiz hiçbir şeyi bilmez sanıyor. Biz kaynak söylüyoruz. Kemal efendi, senin kaynağın nerede söyle bakalım.

BİZ ENSAR OLMAYA TALİBİZ

Sığınmacılar konusunda CHP Genel başkanının yaptığı gibi Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine başvurmayacağız. Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülkeye, Boraltan faciası sahnesi gibi utanç sahnelerini yaşattırmayacağız. Bay bay Kemal senin ortakların bu konuda hangi adımı atarsa atsınlar. Biz bu ülkenin güneyinde yaptığımız briket evlere sığınmacıyı taşıyoruz. Katar ile yaptığımız 1 milyon evle de onları iskan edeceğiz. Sizi kovuyoruz, sizi barındırmayacağız, geldiğimizin ertesi günü göndereceğiz... Şu laflara bakın. Biz ensar olmaya talibiz. Biz bize sığınanlara diğerlerinin yaptığını yapamayız. Bu terörist zihniyetidir. Onlar yapabilir ama biz yapamayız. Gönüllü, onurlu dönüşlerini sağlayacağız. 554 bin sığınmacı bu şekilde geri döndü. Almanya, Amerika bu tür Suriyeli muhacirleri alıyor. Biz bir Amerika, Fransa kadar bu tür mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. aileye sahip çıkmak tüm toplumun görevidir.