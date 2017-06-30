Erdoğan’dan flaş Almanya kararı

Türk ve Alman diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yaklaşık 250 kişilik heyette 5 bakan ve 60’ı aşkın polis yer alıyor.

Ankara’nın geçtiğimiz haftalarda gönderdiği listeyi bir kez güncellediğini söyleyen diplomatik kaynaklar, ilk listede ABD’de haklarında yakalama kararı olan bazı polislerin yer aldığına dikkat çekiyor. Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan söz konusu kaynaklar, Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle güncelleyerek gönderdiği ikinci listede bu isimlerin yer almadığını aktarıyor.

Öte yandan Berlin diplomasi kulislerinde Türkiye’nin ilettiği “dev heyet listesinin” şaşkınlık yarattığı gizlenmiyor.

Zirveye katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un heyetinin yaklaşık 70 kişilik olduğu, Türk heyetinin bunun neredeyse üç katından fazla olduğuna dikkat çeken Alman kaynaklar, Türkiye’nin G20 için neden bu denli büyük bir heyet öngördüğünün soru işaretlerine yol açtığına dikkat çekiyor.

BAKANLAR OTURUMLARA KATILAMAYACAK



Erdoğan ile birlikte Hamburg’a aralarında damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de bulunduğu beş bakanın gideceği iletildi.

Ancak diplomatik kaynaklar sadece liderlerin katılabildiği G20 oturumlarına Erdoğan’ın bir ihtimal Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile katılabileceğini, diğer bakanların akredite edilemeyeceklerini, bu nedenle oturumlara katılmalarının da mümkün görünmediğini kaydetti.

Alman siyasi kulislerinde hızla yayılan “Dev Türk heyeti”, “Erdoğan’ın Suudi Krallar gibi seyahat ettiği” ve G20’ye katılımın Türkiye açısından “maliyetli olacağı” yorumlarına yol açtı.