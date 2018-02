Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Yazıklar olsun gereği yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''TBMM 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen yönetim sistemi değişikliği konusundaki dirayetli tutumuyla önceliğinin millet olduğunu göstererek ayrıca bir takdiri hak etmiştir. Kahraman askerlerimiz sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız ötesinde polisimiz jandarmamız sınırlarımızın içinde tarihi bir mücadele yürütürken Meclisimiz de üzerine düşen görevleri yerine getiriyor.

"KIBRIS VE EGE'DE HADDİNİ AŞANLARI İKAZ EDİYORUZ"

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz.

Müttefikimiz kalkıp da PYD'ye YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir. Türkiye bir çadır devleti değildir. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim uçaklarımızı görene kadardır.

Savaş gemilerimiz gerektiğinde her türlü faaliyeti yapmak üzere görevlerini yürütüyorlar. Zeytin Dalı Operasyonunun ne kadar önemli doğru olduğu bölgede attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bir an önce oradan çekilmemizi isteyenler bölgedeki tünellere teröristlere bir baksınlar. Ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkenize yönelik olmadığını iddia eden varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur. Adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliğidir? NATO eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir. NATO'nun iç hukuku neyse hepimiz ona uymak zorundayız. Kalkıp da YPG'ye PYD'ye bize göre bu terör örgütü değildir diyorsan NATO'da müttefikin olan ülkeye bu saldırıyorsa senin onun karşısında olman gerekiyor. Bunlar terör örgütü değil diyorlar.

''HİÇ OSMANLI TOKADI YEMEMİŞ OLMAMALARI ÇOK AÇIK''

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı geldi, şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek. Bütün gerçekleri çok açık net önlerine koyacağız. Bu iş hakka hukuka uygun bir şekilde yürümek durumundadır. Eğer yürümezse bunun adı model ortaklık olmaz. Benim 910 bin kilometre sınırım var senin Suriye ile ne sınırın ne alakan var? İlk gelen haberler şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara çıkacağına yönelik fiskoslar var. Güya DEAŞ'la mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ ile bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm tarafların artık maskelerini indirip karşımıza çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş olmamaları da çok açıktır. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanında olmamaları gerektiğini anlayacaklar.

Şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum Amerika'nın bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığına özellikle gündeme getirmek istiyorum. Şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki takke düşmüş kel görünmüştür bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiş demektir.

Hemen yanı başımızdaki koskoca bir coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı şu anda devam ediyor. Bunları biliyoruz. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur. Hiç kimsenin bizi çevremizdeki kimi toplumlar gibi dünyanın dört bir yanına savurmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük istiklal ve istikbal mücadelesini yürütüyoruz. Teröristleri inlerine gömeceğiz. Bizim teröristleri besleyip semirterek üzerimize salanlarla başetme konusunda kendimize güvenimiz tamdır. Bizi asıl yaralayan içimizdeki ihanet şebekeleri kuklalardır.

Bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanı neler söylüyor? Şu anda terör örgütünün uzantısı durumunda olan partinin temsilcileri neler konuşuyor? Ülkemize her gün füzeyle saldıran YPG için terör örgütü değildir diyebilen anlayışla Türkiye karşı karşıyadır. Nerede bu? İçimizde Türkiye'de. Göğsünü gere gerek PKK da YPG de Feto da DHKP/C de bir terör örgütüdür diyememektedir Bay Kemal. Zerre kadar sende yürek varsa açıkça dersin ki bunlar birer terör örgütüdür. Hiçbir zaman Nusra'ya terör örgütüdür diyemedi diyor. Evet Nusra bir terör örgütüdür El Kaide bir terör örgütüdür. Senin kulağın var duymazsın. Diğerlerinden hiçbir farkın yok. Son kongrede adeta ödüllendirilerek yeniden CHP Parti Meclisi'ne seçtirilen biri var. Bu kişi 'Hayatta hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmezsen tiksindiğim kadar' dedi. 'Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı keseyim?' de diyor. Bu CHP'nin cibilliyetinin gereği bu. İstanbul'a il başkanı yaptıkları bir başkası da 'Ağlama oğlun şehit oldu ne zaman ulan gerzekler ben oğlumu şehit olsun diye mi büyüttük dersek oğlumuz şehit olmayabilir' diye yazdı.'

CHP'de her çeşidinden terör örgütünün cenazesinde boy gösteren milletvekili bulunuyor. Kimi PYD'yi kimi Esed'i kendisine ortak seçmiş. CHP'nin HDP adında bir de ikizi var. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum İstiklal Marşı söylenmeyen Türk bayrağı olmayan bir kongre yapıldı. Konuşmalarında terör örgütüne selam göndermekten ve terör örgütü başının elektronik ortamda resmini yayınlayanlar. Tutuklu eş başkanlarını dolaylı yollarla göstermeye gayret edenler bu kongreyi gayriresmi bir ortama sürüklemişlerdir. Ana muhalefetin başındaki PYD terör örgütü değil diyenler... Terör örgütünün partisi onlardan eksi kalır mı?

''ZALİM DEĞİLİZ ASLA OLMADIK''

Türkiye'nin eğer sivil hassasiyeti olmasa taş üstünde taş omuz üzerinde baş bırakmadan Afrin'i şimdiye kadar çoktan almıştık. Zalim değiliz asla olmadık olmayacağız. Siviller zarar görmesin diye şehit olan askerimiz karşısında gözyaşı dökmeyenin kalbi kurumuştur.''

İLKER BAŞBUĞ'A TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, ''Afrin siyasete alet edilmesin'' açıklamasıyla ilgili ''Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı'ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun, gereği yapılacak'' değerlendirmesinde bulundu.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ şöyle konuşmuştu: "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada, böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG'ye, PYD'ye adeta Türkiye karşısında böyle bir tartışılması bile çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici bir şey, bu mukayese edilecek, karşılaştırılacak bir konu değil. Bunu daha evvelde söyledik, ümit ediyorum sağduyulu hareket, sağduyulu bu olaya bakış nerede? Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere hakim olur ve bu yanlış maceradan vazgeçilir. Çünkü aynı şey devam ederse bakın Amerika Birleşik Devletleri çok şey kaybeder.

