Erdoğan'dan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de halka hitap etti. İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya değinen Erdoğan, ''Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı’nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz" dedi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğramasıyla ilgili olarak, ''Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. " dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Biz Edirne'yi çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstanbul fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı’nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz

Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne'den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik.

Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bunlara bir itiraz geldiğini duydunuz mu? FETÖ'cülere dönüp siz ülkenize ihanet ettiniz kesin sesinizi diyeni, yabancı basına dönüp bu bizim seçimimizden size ne diyeni gördünüz mü?

Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevilerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı’nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan’ı dışarı çıkaracaklarmış, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. 300 milyar lirayı Londra'daki tefecilerden alacak ya, sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Kimilerine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler. Atatürk Havalimanı'nı ABD'lilere verme sözü vermişler. Bize ve Cumhur İttifakı’na kimlerin saldırdığına baktığımızda tablo tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor.

Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanlarına milletimiz her yerde bağrına basıyor. Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan söz verip ertesi gün tam tersini yapana ülke emanet edilir mi? Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olana ülke emanet edilir mi?

CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci HDP LGBT'ci, yanındakiler LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT girebilir mi, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz.

Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Haberim olsa beklerdim, diyor. Sen oradaki kalabalığı görmedin mi? Hayatı yalan. Kahveni yudumlayarak gelişmeleri izle, acaba ne zaman öldürecekler diye... Uçaklar önümüzden geçiyor, pik yapıyor. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur.

Benim milletim bunlara değil ülkeyi günahını bile vermez. 14 Mayıs'ta Edirne'nin gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Ne diyor Edirne türküsünde, ayılana gazoz bayılana limon. 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limon var ya onları bunlar için hazırlayalım.

Şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Teknolojik imkânların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı.

İMAMOĞLU'NUN ERZURUM MİTİNGİ

Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz.14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz.

Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyinve ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salgından savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sorunların üstesinden de yine biz geleceğiz.

Biz yaptığımız yollarla, tünellerle, havalimanlarıyla bu özlemleri giderdik.

Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk, kullanmaya başladık. Türkiye 21 yıldır kazancı altyapı yatırımlarına harcadı. Bundan sonra elde edilecek katma değeri milletin refahına harcayacağız.