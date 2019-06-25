Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik ! ''Millete küsmek, suçlamak asla yok''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Pazar günü yapılan İBB Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İBB Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum.

''SİYASET ANLAYIŞIMIZDA MİLLETE KÜSMEK VE MİLLETİ SUÇLAMAK ASLA YOK''

İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir. 31 Mart'ın galibi ise Cumhur İttifakı'dır. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur Kulağımızın üstüne yatma lüksüne sahip değiliz.

''S-400'DEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ''

Yarın G-20 toplantısı ve resmi ziyaret için 1 haftalık Japonya-Çin seyahatimiz var. Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız."

İMRALI'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.

''YUNANİSTAN BAŞBAKANI NE SÖYLERSE SÖYLESİN ORADA HAKLARIMIZ VAR''

Yunanistan Başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Haklarımızı koruma adına hem arama tarama gemilerimiz hem sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Şimdi hem arama hem de sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu tür gemiye sahip olduk. Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Türkiye konuşur Yunanistan konuşur İngiltere konuşur.

''FRANSA SEN KONUŞAMAZSIN''

Ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. Sularla ilgili de ilgi alanları içerisinde olanlar varsa onların da söyleyecek bir şeyleri olabilir. Kıbrıs'a gelince burada 3 tane garantör ülke var. Ancak bunlar konuşur.''

''ŞU ANA KADAR 330 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ''

Şu ana kadar 330 bin Suriyeli geri döndü, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki sorunlar çözülünce bu rakam milyonlara ulaşacak. Bir tanesi 'Şu kadar bölünmüş yol yaptık demekle mi oy alacaksınız?' diyor. 26 tane havalimanını 56'ya çıkarttık diye mi bu millet size oy verecek? Kahramanmaraşlı kardeşim anladı ama bu hanımefendi hala anlamadı. Dağları yüzlerce tünelle deldik. Siz geçmişte bakanlık da yaptınız. Geçmişte niye bunları yapamadınız? İsteseler de istemeseler de biz yine bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Bu tünelleri açmaya köprüleri yapmaya devam edeceğiz.

''YAKINDA YENİDEN EKONOMİMİZİN YÜKSELİŞE GEÇMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ''

Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi ticareti istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli sürdürülebilir dengeli büyümeyi hedef alan program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Dolar kuru bir süredir 6 liranın altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. G-20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri yine sizlerle paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki yapısal reformları kesintisiz sürdürüyoruz.

''YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM''

Milli Savunma Bakanı dün MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını bilgilendirdi. Nerede ne sıkıntı varsa dinlediler. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

''LAFLA KUCAKLAMA OLMAZ İCRAATLA OLUR''

Bizim dünyamızda ayrımcılık insanları küçümseme anlayışına kesinlikle yer yoktur. Lafla kucaklama olmaz icraatla olur. Bunu biz yaptık. İşte Güneydoğu Doğu. Buralarda parti olarak kim vardı? Oralarda hep biz olduk. Birileri tweet'ler atıyor 'Kürtlere yönelik çok daha farklı imkamlar getirmeli' diye. Biz neyi getirmedik ki? Bunlara tavsiye ediyorum gidin Güneydoğu'yu gezin. Buraların 10 yılki durumu ile bu andaki durumu nedir gidin yerinde görün. Eğer biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsaydık bizden öncekiler gibi hiç oralara uğramazdık. Uğradık çünkü bu vatan bizim. Önümüzdeki dönemde her insanımızın günlük hayatına dokunacak işlere öncelik vereceğiz. Milletimiz bize nereyi işaret ediyorsa oraya doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin son 17 yılda yaptığı reformları bir başlangıç kabul ederek daha büyüklerini gerçekleştirmek için çalışacağız.''

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."

Erdoğan'dan kabine revizyonu iddialarına yanıt