Erdoğan'dan ''Kartalkaya'' kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerine katılmak üzere Bolu'ya gidecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi, ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir" dedi.
DHA
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