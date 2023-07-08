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Erdoğan'dan Özkan Uğur paylaşımı

Erdoğan'dan Özkan Uğur paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden ünlü sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından hayatını kaybeden ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur ile ilgili yaptığı paylaşımda, ''Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY'UN MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da başsağlığı mesajında, "Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur’u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan özkan uğur
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